Gelungene Premiere für Karneval der Kinderkulturtage

Hemer. Beide Veranstaltungen in der Westiger Ballettschule waren schnell ausverkauft. Kleine Narren erlebten ein buntes Angebot.

Als eine durchweg gelungene Premiere können die Karneval-Kinderkulturtage, die die Stadt Hemer in Kooperation mit der Westiger Ballettschule „Ballett meets Pop“am Freitag und Samstag ausrichtete, angesehen werden. Schon seit vielen Jahren werden die Kinderkulturtage in der Felsenmeerstadt veranstaltet, in diesem Jahr wurde das Konzept jedoch reformiert. Vielfach war der Wunsch laut geworden, die Programmreihe für den Nachwuchs nicht nur in der Innenstadt zu veranstalten, sondern auch vor Ort in den Ortsteilen Angebote zu machen. Gesagt, getan – in Paula Lenninghaus, Inhaberin der Ballettschule „Ballett meets Pop“, fand das Kulturbüro eine engagierte Partnerin. Und die närrische Saison eignete sich dabei perfekt für den Startschuss.

Die Westiger Diesterwegschule war so begeistert von der Idee, dass sich die Grundschule mit ihren 140 Schülern komplett für den Auftakt am Freitag angemeldet hatte. Damit waren die Kapazitäten der Ballettschule erschöpft, wenngleich man auch gerne anderen Schulen die Möglichkeit gegeben hätte. Auch die insgesamt 150 Eintrittskarten für den Samstag waren sehr zur Freude von Kathryn Gräve vom Eventteam des Sauerlandparks und Paula Lenninghaus schnell ausverkauft. Vom Erfolg der Kinderkulturreihe zeigte sich auch Bürgermeister Michael Heilmann, der spontan vorbeischaute, begeistert.

Mitmachangebote vomTanz bis zum Basteln

Kinderkarneval Ballettschule und Stadt Hemer Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Die Räumlichkeiten der Ballettschule am Westiger Park eröffneten viele Möglichkeiten. In den Tanzsälen gab es verschiedene Angebote, angefangen von Spiel und Spaß über Basteln bis hin zum Tanzen. Indianer, Prinzessinnen, Hexen und weitere phantasievolle Kostümierungen lagen dieses Jahr besonders im Trend. Beim Tanzen wurde einerseits die Neugierde gerade der Mädchen aufs Ballett, aber andererseits auch der Bewegungsdrang allgemein gestillt. Zu den weiteren bunten Mitmachangeboten zählten Karaoke und eine Fotobox.

Die Eltern und Großeltern der jungen Teilnehmer genossen derweil eine Tasse Kaffee und den geselligen Plausch untereinander im Café der Ballettschule.