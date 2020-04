Gemeinsam und doch auf Distanz

Die Großen müssen nach hinten, damit sie den Kleinen nicht die Sicht versperren: Ordnung muss auch im Autokino sein. Die Großen sind in diesem Fall die SUV und Kastenwagen. Nach guter Einweisung und ein wenig Rangieren kann der sensible Außenseiter Arthur Fleck auf der 50 Quadratmeter großen LED-Wand zum mordenden Joker in Gotham City mutieren. Beim abendlichen Film „Joker“ verzeichnete das Autokino im Sauerlandpark erstmals einen ausverkauften Himmelsspiegel. Mitten in der Coronakrise erlebt das Autokino nun auch in Hemer bis zum 1. Mai ein Comeback.

Abendvorstellung aufHimmelsspiegel ausverkauft

Die Familienfilme am Nachmittag mit noch geringerem Zuspruch waren quasi die Generalprobe für den abendlichen Andrang. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Weil Autofahrer aber bereits eine Stunde vor Einlass anreisen, hat der Sauerlandpark eine zweite Wartespur eingerichtet, damit sich die Fahrzeuge nicht bis zur Ostenschlahstraße stauen. Tickets müssen vorher online gekauft und ausgedruckt bei geschlossener Scheibe vorgezeigt werden. Das klappt perfekt. Autofahrer sollten sich vorher aber vergewissern, ob sie UKW-Empfang in ihrem Auto haben. Am Samstag hatten manche Probleme.

100 Fahrzeuge lässt der Sauerlandpark auf den Himmelsspiegel, es könnten deutlich mehr sein. „Wir wollen die Fahrzeuge so platzieren, dass auch jeder sehen kann“, betont Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Er freute sich am Wochenende mit seinem Team über die gelungene Premiere.

Unterstützt wird der Park vom Filmpalast Iserlohn, der bei der Auswahl ein möglichst abwechslungsreiches Kinoprogramm zusammengestellt hat. „Ein Besuch im Kino ist nach wie vor eins der wichtigsten Freizeiterlebnisse. Besonders jetzt ist es wichtig, dem Alltag zu entfliehen und in die besondere Welt und den Zauber des Kinos abzutauchen“, so Kai Kamphenkel, Theaterleiter des Filmpalasts Iserlohn.

Für die technische Umsetzung sorgt der langjährige Technikdienstleister des Parks, acoustic Network aus Hagen-Hohenlimburg, der die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellt. Da die Filme nicht mit Projektoren, sondern auf einer LED-Wand gezeigt werden, ist die Bildqualität auch bei Tageslicht bestens. So genossen am Wochenende mehrere Hundert Filmfreunde die Filme auf dem Himmelsspiegel bei mitgebrachtem Popcorn und Getränken. Das Auto als blecherne Quarantänestation ermöglicht die Flucht aus den eigenen vier Wänden und Kulturgenuss.

Montag, 20. April: 19.30 Uhr Das perfekte Geheimnis

Dienstag, 21. April: 19.30 Uhr Spider-Man: Far From Home

Mittwoch, 22. April: 19.30 Uhr Le Mans 66

Donnerstag, 23. April: 19.30 Uhr Bohemian Rhapsody

Freitag, 24. April: 16 Uhr Eiskönigin 2, 20 Uhr Terminator Dark Fate

Samstag, 25. April: 12.30 Uhr Angry Birds 2, 16 Uhr Once upon a Time in Hollywood, 20 Uhr Rocketman

Sonntag, 26. April: 12.30 Uhr Jumanji 2, 16 Uhr König der Löwen, 20 Uhr Zombieland 2

Montag, 27. April: 19.30 Uhr Le Mans 66

Dienstag, 28. April: 19.30 Uhr Joker

Mittwoch, 29. April: 19.30 Uhr John Wick 3

Donnerstag, 30. April: 19.30 Uhr Avengers Endgame

Freitag, 1. Mai: 12.30 Uhr König der Löwen, 16 Uhr Das perfekte Geheimnis, 20 Uhr ES Kapitel 2