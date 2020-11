Gemeinsamkeit als Erfolgsfaktor für Hemer

Der größte Stadtrat in der Geschichte Hemers hat seine Arbeit begonnen. 48 Ratsmitglieder werden in den kommenden fünf Jahren zusammen mit dem neuen Bürgermeister Christian Schweitzer die Geschicke der Stadt bestimmen. Traditionell hätte der festliche Beginn der neuen Legislaturperiode in Haus Hemer stattfinden sollen, unter Corona-Bedingungen bot aber nur das Grohe-Forum ausreichend Platz. Zu einem besonderen Moment mit Amtseid und Verpflichtung kam am Dienstagabend die besondere Situation: Mundschutz und Abstand statt herzlichem Händeschütteln und geselligem Abschluss.

Herbert Hennecke aus der CDU wurde die besondere Ehre zuteil, mit 78 Jahren als Alterspräsident die konstituierende Sitzung zu eröffnen. Die nüchterne Atmosphäre an Einzeltischen auf Abstand durchbrachen zum Auftakt die Andacht und das Gebet von Pastor Dietmar Schulte und Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus. Die Arbeit zum Wohle der Stadt und die „dienende Macht“ standen in ihren Worten im Mittelpunkt. Musikalisch umrahmte Musikschullehrerin Sümeyye Ergün die ökumenische Andacht an der klassischen Gitarre.

Großer Dank an dieausscheidenden Ratsleute

Herbert Hennecke nahm Bürgermeister Christian Schweitzer den Amtseid ab und überreichte ihm die Bürgermeisterkette, damit dieser gleich zur ersten Amtshandlung schreiten konnte – der Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder. Zuvor galt aber sein besonderer Gruß dem Altbürgermeister Fredi Camminadi, der es sich mit 96 Jahren nicht nehmen ließ, an der Sitzung teilzunehmen.

Ausscheidende Ratsmitglieder wurden verabschiedet. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Aus der CDU sind Robin Lötters, Ingo Nix, Hans Schmöle und Renate Tuschhoff nicht mehr im Rat, aus der SPD Jürgen Haas, Heike Kreugel und Claudia Schulte-Berg, aus der UWG Ursula Lichotka und aus der GAH Antje Bötcher von Larcher, Sikko Jacobsen und Jörg Roßbach. Auch an Ex-Bürgermeister Michael Heilmann ging das besondere Dankeschön für die langjährige politische Arbeit.

Das große Stühlerücken ist jetzt in Rat und Ausschüssen angesagt, nicht nur wegen der durch Ausgleichs- und Überhangmandate notwendigen Größe. Die CDU hat 20 Sitze, die SPD 9, die UWG 8, die GAH 5, die FDP 3, Die Linke 2 und die AfD 1. Von den 48 Ratsmitgliedern sind 16 neu dabei. Während die CDU drei neue Gesichter präsentiert, gibt es in der SPD nur einen jungen Nachrücker. Die UWG ist gleich mit fünf neuen Ratsmitgliedern dabei, die GAH mit dreien. Jeweils eine Verstärkung gibt es bei der FDP und Die Linke. Der Frauenanteil liegt bei 31,3 Prozent.

Stadt positiv undlebenswert gestalten

An die ökumenische Andacht konnte Bürgermeister Christian Schweitzer in seiner Rede mit den biblischen Worten „Suchet der Stadt Bestes“ gleich anknüpfen. „Es geht allen darum, unsere Stadt positiv und lebenswert zu gestalten“, sagte der 33-Jährige. Durch Corona sei eine sehr ernste und bedrückende Situation entstanden. „In dieser Zeit übernehmen wir alle Verantwortung für unsere Stadt“, so Schweitzer. Zwischen Panik und Verharmlosung sei der richtige Mittelweg zu finden. Herausforderungen gebe es einige. Das strukturelle Haushaltsdefizit, Klimaschutz, Regionale, Hallenbadbau und Nachnutzung, Investitionen und die Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen nannte er unter anderem. Er freue sich auf die gemeinsame Gestaltung. „Politik, Verwaltung und Bürgerschaft stehen in Hemer zusammen“, verwies er auf den Erfolgsfaktor in der Stadt und richtete einen besonderen Dank an seine Familie.

Eine gute Zusammenarbeit betonten auch die Fraktionsvorsitzenden in ihren Reden. Die erste Wahl des neuen Rates galt den Stellvertretern. In geheimer Abstimmung wurden bei einer Gegenstimme Wolfgang Römer (CDU) und Bernhard Camminadi (SPD) als Vizebürgermeister bestätigt.