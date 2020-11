Freiwillige Feuerwehr: Gemeinschaft über Kreisgrenzen hinaus

Mit seinen 26 Jahren dürfte Lukas Sprenger der jüngste stellvertretende Zugführer der Feuerwehr in Hemer sein. Dorthin gekommen ist der Deilinghofer durch acht Lehrgänge inklusive Grundlehrgang. Der Grund für seinen Einsatz ist das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Feuerwehrleuten und der Rückhalt im Dorf. Man kennt sich durch das Netzwerk der Feuerwehr – auch über die Kreisgrenzen hinaus.

Schon früh kommt Lukas Sprenger mit dem Feuerwehrleben in Berührung. Sein Vater ist in der Freiwilligen Feuerwehr, ebenso sein Großvater. Herzlich wird er auf den Feuerwehrfesten oder auch den größeren Familienfeiern innerhalb der Feuerwehr begrüßt und ist direkt drin. Er ist als „kleiner Luki“ bekannt und wird miteinbezogen. Auch als er schon größer ist, wird er von manchen noch so genannt. Nun, da er selbst Vater ist, kommt das weniger vor.

Auch als jüngerer Zugführer von den Älteren unterstützt

Mit 11 Jahren tritt er in die Jugendfeuerwehr ein, mit 18 in die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Deilinghofen. Er bildet sich durch Lehrgänge weiter und wird mit 24 Jahren Löschgruppenführer. Erst hat er Bedenken, dass er von den älteren Mitgliedern als Gruppenführer nicht ernst genommen wird. Teilweise müssen Einsatzkräfte auf ihn hören, die Jahrzehnte mehr Erfahrung mitbringen. Aber dann zerstreuen sich die Zweifel schnell. „Da hatte ich den Rückhalt von der ganzen Mannschaft“, sagt er.

Möglicherweise auch deshalb, weil er immer wieder auf den Erfahrungsschatz der älteren Feuerwehrleute zurückgegriffen hat. „Man kann sehr viel von den älteren Kollegen lernen“, sagt er. Als er stellvertretender Zugführer des Zuges Deilinghofen wird, wird das ebenso begrüßt. „Gerade die Älteren haben es befürwortet, dass das auch mal ein Jüngerer macht“, sieht er die Unterstützung.

Insgesamt sieht Lukas Sprenger die Feuerwehr auch als großes Netzwerk und Unterstützungssystem an. Durch die Feuerwehrfeste und die Einsätze kennt er viele im Dorf. Die Frauen der Feuerwehrmänner haben sich auch in einer Gruppe organisiert. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die Kinder kurzfristig woanders abgeben kann. Auch viele Betriebe im Dorf unterstützten die Freiwillige Feuerwehr gerne. Stellen zum Beispiel Fahrzeuge oder ihre Grundstücke für Übungen zur Verfügung. „Fürs Dorfleben ist der Feuerwehrkontakt Gold wert“, sagt Lukas Sprenger.

Aber auch über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus kennt Lukas Sprenger einige Feuerwehrmänner – vor allem durch die Lehrgänge. „In jedem Lehrgang habe ich mindestens einen Freund dazugewonnen. Deswegen hat das auch so Spaß gemacht“, erinnert er sich. Zwischendurch trifft er auch einen Polizisten in Köln wieder, winkt ihm spontan zu und die beiden unterhalten sich. Bei den gemeinsamen Übungen packt man zusammen mit an und hat Spaß miteinander. „Wenn man mit Spaß an einer Sache dran ist, dann bleibt die auch hängen“, ist er überzeugt.

Bundesliga gucken fällt am Wochenende schon mal aus

Allerdings kosten die Lehrgänge auch Freizeit. Teilweise zwölf Wochenenden am Stück ist er beschäftigt, lernt mit Atemschutz umzugehen und mit der Fahrzeugtechnik. Mit seinen Freunden, die nicht in der Feuerwehr sind, kann er in dieser Zeit kaum etwas unternehmen. „Bundesliga gucken am Wochenende ist da schon mal ausgefallen“, blickt er zurück.

Ein Lehrgang im November für Löschzugführer soll, falls er stattfindet, erst einmal sein letzter sein. Mit dem Schichtdienst im Sundwiger Messingwerk ist das nicht mehr so leicht verknüpfbar. „In der Ausbildung hatte ich meistens Frühdienst. Da war das besser möglich“, sagt Lukas Sprenger

Jetzt in Corona-Zeiten hofft er, dass die Kontakte und der Zusammenhalt nicht auseinanderbrechen. „Die gemeinsamen Übungen können nicht stattfinden“, erklärt der stellvertretende Zugführer. Auch die vielen privaten Treffen fallen der Krise zum Opfer. Der sogenannte Meckerabend, in denen die Mitglieder mal aussprechen können, was sie stört, wird ebenso in diesem Jahr nicht stattfinden.

Generationen verändern das Deilinghofer Gerätehaus

Lukas Sprenger hofft aber auch darauf, dass sich immer weiter Leute finden, die sich von der Idee der Feuerwehr begeistern lassen. „Feuerwehrarbeit ist auch Generationenarbeit“, sagt er. Die Generation seiner Eltern hat zum Beispiel die Theke im Deilinghofer Gerätehaus aufgebaut, seine Generation hat die Verkabelung neu eingerichtet. „Man muss das für die Jüngeren attraktiv machen“, weist er auch auf seinen Hergang hin, „mich haben alle gefördert.“