Gericht lehnt Unterbringung in forensischer Klinik erneut ab

Nach vielen Jahren in der Psychiatrie darf ein 36-Jähriger wieder in die Freiheit.

Hemer/Hagen. Das Landgericht Hagen hat erneut die Einweisung eines Patienten der Hans-Prinzhorn-Klinik (HPK) in eine geschlossene psychiatrische Anstalt abgelehnt. Der 36-Jährige verließ den Gerichtssaal zwar noch in Hand- und Fußfesseln, um aus der forensischen Klinik in Lippstadt-Eickelborn seine Sachen abzuholen. Nach seiner Freilassung sollte er aber noch gestern von einer Betreuerin zurück nach Werdohl gebracht werden. Für die Richter der 9. großen Strafkammer war die Entscheidung offenbar eindeutig. Der Beschuldigte sei „nicht so gefährlich für die Allgemeinheit, dass zwingend eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geboten wäre", erklärte der Vorsitzende Richter Christian Hoppe in seiner Urteilsbegründung. Es sei zwar unstrittig, dass weitere rechtswidrige Taten von dem Angeklagten zu erwarten seien. Nach den Prognosen des psychiatrischen Sachverständigen seien aber keine Straftaten mit schweren Folgen für die Opfer zu erwarten. Prognosen sind nicht nur vor Gericht eine schwierige Sache. Der Vorsitzende erinnerte aber daran, dass ein solcher Blick in die Zukunft nur auf der Basis bisheriger Straftaten sinnvoll ist. Alles Andere sind Spekulationen und Vermutungen. „Er hat sich nicht unter Kontrolle, aber er kommt dann schnell zu einem Ende", fasste Verteidiger Kai Fischer die begrenzte Gefährlichkeit seines Mandanten aus seiner Sicht zusammen. In seinem Plädoyer wandte er sich entschieden gegen die Unterbringung seines Mandanten, wie sie die Staatsanwältin beantragt hatte.

Die dem Beschuldigten im Rahmen des aktuellen Verfahrens vorgeworfenen - teilweise nur versuchten - Körperverletzungen und Beleidigungen hatten sich bis auf eine Auseinandersetzung mit seiner Schwester fast durchweg im Rahmen der Betreuung in der HPK und in der Klinik in Lippstadt-Eickelborn zugetragen. „In Freiheit hat der Beschuldigte solche Taten nicht begangen", stellte der Vorsitzende fest. Offenbar neige der 36-Jährige „in Freiheit nicht zu derart aggressiven Handlungen wie während der Unterbringungssituation".

Jene zehn Jahre von 2007 bis 2017, die der Beschuldigte in einer forensischen Klinik verbrachte, spielten neben den eher geringfügigen Taten ebenfalls eine wichtige Rolle für die Entscheidung der Richter. Nach einer derart langen Zeit in der „Geschlossenen" seien für eine erneute Einweisung „andere Maßstäbe als bei erstmaliger Unterbringung" anzulegen. Schon bei der 2017 vom Landgericht Paderborn verfügten Entlassung des Beschuldigten seien erneute Straftaten prognostiziert worden. Auch die Richter der 6. Strafkammer des Landgerichts Hagen erwarteten leichte bis mittlere Straftaten und lehnten die erneute Unterbringung 2018 dennoch ab. Die von den Richtern vorbildlich und umfassend aufgeklärten neuerlichen Vorkommnisse bewegten sich ebenfalls in einem Rahmen, der keinen derart einschneidenden Eingriff in die Freiheitsrechte eines absonderlichen und kranken Mitbürgers rechtfertigte.