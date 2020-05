Gericht macht „Super-Sonder-Corona-Angebot“

Mithilfe von Scheinrechnungen nicht existierender Betriebe soll sich ein 41-jähriger Kleinunternehmer aus Hemer beim Finanzamt bis zu 405.000 Euro erschlichen haben. Deswegen muss er sich vor dem Landgericht in Hagen verantworten.

Laut Anklage meldete er ab 2010 von ihm erfundene Gewerbebetriebe auf die Namen ahnungsloser bulgarischer und rumänischer Staatsbürger an. Anschließend erstellte er Scheinrechnungen dieser fingierten Unternehmen an sein eigenes Schleifunternehmen. Die gefälschten Rechnungen nutzte er in der Zeit von Januar 2012 bis November 2017, um erhebliche Steuerbeträge als sogenannten „Vorsteuerabzug“ gegenüber dem Finanzamt Iserlohn geltend zu machen. Die Anklage wirft dem 41-Jährigen auch vor, dass er private Anschaffungen als Betriebsausgaben geltend gemacht habe - unter anderem eine Küche. Zum Auftakt des Prozesses deutete sich im Landgericht Hagen ein Geständnis an. Durch Einziehungen und Zahlungen des Angeklagten seien 283.000 Euro an die Finanzbehörden zurückgeflossen, erklärte Verteidiger Andreas Trode. Die Anklage und der Vorsitzende Richter Andreas Behrens beziehen sich auf einen Steuerschaden von gut 283.000 Euro, von dem inzwischen rund 160.000 Euro zurückgezahlt seien. In beiden Fällen bliebe ein Betrag von gut 122.000 Euro übrig, den der Angeklagte dem Finanzamt Iserlohn noch schuldet. In einem internen Rechtsgespräch unter den beteiligten Juristen ging es um diesen Betrag und eine mögliche Bewährungsstrafe.

Die 1. große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts machte dem Angeklagten ein „Super-Sonder-Corona-Angebot“: Zwei Jahre auf Bewährung gegen ein „brauchbares Geständnis“ und die Zahlung dieser 122.000 Euro. Wegen der Corona-Epidemie würde die Wirtschaftskammer die Vernehmung von Zeugen gerne auf ein Minimum beschränken.

Vernehmung von Zeugenauf Minimum beschränken

Insbesondere die Anhörung bulgarischer und rumänischer Staatsangehöriger in prekären Lebensverhältnissen würde vermutlich einigen Aufwand erfordern. Der Angeklagte hat nun bis zur morgigen Fortsetzung des Prozesses Zeit zu überlegen, ob er das Sonderangebot der Kammer annehmen und ein Geständnis ablegen möchte. Und er müsste prüfen, ob er sich derzeit in der Lage sieht, 122.000 Euro auf den Tisch zu legen. Dafür hätte er noch ein wenig mehr Zeit.

Verteidiger Andreas Trode scherzte gegenüber dem Prozessvertreter der Steuerbehörde: „Nehmen Sie es gleich mit?“ Der Vorsitzende deutete an, dass der Prozess nach der Rückzahlung des betrügerisch erlangten Geldes zügig zu Ende geführt werden könnte. Und er mahnte den Angeklagten dringend zu Steuerehrlichkeit: Bis heute zahle der 41-Jährige die Steuern für seinen Betrieb nur auf der Grundlage von Schätzungen. „Sie müssen richtige Steuererklärungen abgeben und Ihre Steuerehrlichkeit herstellen.“ Sonst drohe beim nächsten Mal eine vollstreckbare Haftstrafe.

Der Prozess wird morgen ab 9.30 Uhr im Hagener Landgericht fortgesetzt.