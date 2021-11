Geschenke für einsame Senioren in Hemer

Hemer. Der Rotary Club macht sich auch in diesem Jahr wieder für Hemeraner Senioren stark.

Der Rotary-Club Hemer hat im vergangenen Jahr erstmals Senioren ohne Familie, die von einem Pflegedienst besucht werden, kleine persönliche Wünsche erfüllt. Die Freude darüber war so groß, dass die Aktion auch in diesem Jahr fortgesetzt wird.

Georg Poggel vom Café Poggel hat in diesem Jahr für den Rotary-Club Hemer wieder die „Felsenmeerperlen“ kreiert. Sie stehen bald in vielen Hemeraner Geschäften, der Sparkasse und der Bücherei hübsch verpackt bereit und werden gegen eine Spende abgegeben. Aus dem Spendenerlös werden Weihnachtswünsche erfüllt. Der Rotary-Club Hemer verpackt die Geschenke weihnachtlich und sorgt dafür, dass sie über die Pflegedienste verteilt werden. Die Rotarier hoffen, dass viele Bürger die Aktion für Hemeraner Senioren ohne Familie unterstützen und somit den älteren Menschen eine Freude bereiten.

Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Es ist eine Aktion, die ans Herz geht, die die Menschen berührt und Senioren in dieser für sie oft einsamen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. „Seniorenwunschweihnacht“ nennen die Rotarier ihre Aktion, die sie zusammen mit den Hemeraner Pflegediensten ins Leben gerufen haben. Mit im Boot ist zudem Georg Poggel, der die süße Leckerei für den guten Zweck kreiert. Die Felsenmeerperlen sind eine süße Köstlichkeit mit Krokant, Haselnuss und Mandeln. Der Reinerlös fließt in die Seniorenaktion.

Viele Senioren leben allein oder zusammen mit ihrem Partner, häufig ohne oder mit nur wenigen Kontakten zur Außenwelt. Eine Situation, die durch Corona noch verstärkt wird. Oft sind es nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes, die sie täglich sehen.

Pflegedienste nehmen Wünsche entgegen

Man wolle den hilfe- und pflegebedürftigen Bürgern in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten, so die Rotarier, die Weihnachtswünsche der Senioren wurden von den Hemeraner Pflegediensten entgegengenommen und in anonymisierter Form an den Rotary-Club Hemer weitergeleitet. Die Weihnachtsgeschenke gelangen dann in umgekehrter Reihenfolge über die Pflegedienste an die Hemeraner Senioren zurück. In 2020 wurden 120 Wünsche erfüllt.

