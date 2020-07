Geschichtsfilm über die Kleinbahn vom Hechmecke Studio

Hemer/Plettenberg. Der Film des Hechmecke Studio zeigt auch Aufnahmen der Iserlohner Kleinbahn, Westig-Ihmert-Altena.

Das Hechmecke Studio hat eine neue Dokumentation über die Kleinbahngeschichte im märkischen Sauerland herausgebracht. Der neue Film über die Kreis Altenaer Eisenbahn ist jetzt auch mit einigen Aufnahmen der Iserlohner Kleinbahn, Westig-Ihmert-Altena, als DVD im Bildformat 4:3 zu erwerben.

Seit Juni ist eine neue Filmgeschichte der „Schnurre“, die Kreis Altenaer Eisenbahn, auf dem Markt. Vom Vereinsmitglied der MME, Dieter Wiethöft, bekam das Hechmecke Studio eine große Sammlung an Acht-Millimeter-Filmmaterial über die Kreis Altenaer Eisenbahn. Nach Digitalisierung und Durchsicht dieser Filme entstand eine 44-minütige Dokumentation im Bildformat 4:3.

Darin wird eindrucksvoll vom Eisenbahnverkehr in der Zeit von 1886-1967 in Altena, Lüdenscheid und Werdohl berichtet. Die industriereichen Täler der Rahmede, der Verse und der Hälver erhielten mit einer Schmalspurbahn den dringend benötigten Anschluss zur Ruhr-Sieg Strecke. Zu sehen sind auch einige Aufnahmen von der Iserlohner Kleinbahn Westig-Ihmert-Altena zur Beförderung von Personen und Gütern mittels elektrischer Kraft im Nettetal. Den Abschluss dieser Dokumentation macht eine ausführliche Fahrzeugparade in Bildern aller Dampflokomotiven. Zur Covergestaltung steuerte der Eisenbahnfreund Winfried Törnig aus Hagen ein gemaltes Bild von einem Personenzug bei der Fahrt durch Werdohl hinzu.

Die DVD kann für 15 Euro direkt beim Hechmecke Studio in Plettenberg erworben werden. Eine Kontaktmöglichkeit besteht per E-Mail über georgpruess@online.de.