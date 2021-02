Der Rat der Stadt Hemer, hier in der konstituierenden Sitzung im November , will sich mit einer gemeinsamen Resolution gegen die hohe Kreisumlage wehren.

Politik Geschlossene Front gegen die Kreisumlage in Hemer

Hemer. Die Ratsfraktionen wollen mit einer gemeinsamen Resolution auf die zu hohen Abgaben an den Kreis aufmerksam machen.

Dass sowohl Kämmerer Sven Frohwein als auch viele Vertreter der Ratsfraktionen die hohe Kreisumlage kritisieren, ist kein Geheimnis. Nun will der gesamte Rat aber ein Zeichen des Protests senden. Mit einer gemeinsamen Resolution wollen die Fraktionen den Kreistag dazu auffordern, die Entlastung durch die Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) an die Städte weiterzugeben, unter anderem fordern die Parteien auch eine sparsamere Haushaltsführung.

Ausgeglichener Haushalt nurmit Landes-Hilfen möglich

Mit dem Antrag seiner Partei im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag hat FDP-Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack offenbar einen Nerv getroffen. Darin fordert er den Kreistag und insbesondere die sechs darin vertretenen Hemeraner Mitglieder auf, für die Weitergabe der Kosten der Unterkunft zu sorgen, um die Kreisumlage zu senken. Zudem solle die vom Landesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit genutzt werden, die Corona-Belastungen zu isolieren und ab 2025 abschreiben zu lassen. Ebenfalls solle die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Finanzplanung zur Senkung der Umlage eingesetzt werden. Weiterhin solle sich der Kreistag zu einer sparsameren Haushaltsführung und einem stringenten Konsolidierungskurs bekennen. „Wir brauchen unsere Ausgleichsrücklage auf und im Kreis füllen sie die wieder auf“, verwies Stopsack auch auf den vorherigen Bericht vom Kämmerer.

Sven Frohwein hatte in seinem Haushaltsbericht darauf hingewiesen, dass die Rücklagen der Stadt fast vollständig aufgebraucht seien. Nur durch die vom Land beschlossene Isolierung der Corona-Schäden könne überhaupt ein fiktiv ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Durch die nachträglichen Änderungen durch die Haushaltsplan-Beratungen ergibt sich sogar ein Fehlbetrag von rund 241.000 Euro. CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer reagierte auf den Antrag der FDP mit Zustimmung. Er schlug vor, die Punkte als Resolution des gesamten Rates zur Abstimmung zu bringen. „Das ist etwas, was uns alle betrifft“, erklärte er. Die CDU habe wie andere Parteien des Rates auch schon in Rahmen der Haushaltsplanberatungen auf diesen Missstand hingewiesen.

Wenngleich er für seine Fraktion ankündigte, die Resolution mitzutragen, merkte GAH-Fraktionsvorsitzender Josef Muhs an: „Jeder ist für den Job verantwortlich, den er hat.“ Auch in Anbetracht einer großen CDU-Kreisfraktion, einem CDU-Kämmerer und einem CDU-Landrat könne man doch nicht von „einer bösen Macht“ sprechen, die völlig unbekannt sei. „Wir sitzen doch alle mit den gleichen Leuten zusammen“, erklärte Muhs.

SPD weist auf freies Mandatder Kreistagsabgeordneten hin

Auch die SDP hat im Rahmen der Haushaltsplan-Beratungen ihre Unstimmigkeiten mit der hohen Kreisumlage deutlich gemacht. Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein plädierte aber dafür, die sechs Kreistagsabgeordneten aus der Resolution heraus zu lassen. „Die haben schließlich ein freies Mandat“, sagte Klein. Er hält es nicht für sinnvoll, die Abgeordneten unter Druck zu setzen oder in eine „Bredouille“ zu bringen.

UWG-Fraktionsvorsitzender Knut Kumpmann hat sich für die Resolution ausgesprochen, vor allem, um das Anliegen nach außen bekannt zu machen. CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer reagierte darauf: „Das verhilft dem Anliegen zu mehr Nachdruck.“ Auch Bürgermeister Christian Schweitzer erklärte, dass man den Kreis-Kämmerer und auch Landrat Marco Voge schon auf die hohe Kreisumlage angesprochen habe – eine Benehmensherstellung des Kreises mit den Städten zur Kreisumlage steht noch aus. Über eine mögliche Resolution werden die Mitglieder des Rates in ihrer Sitzung am 25. Februar abstimmen. Eine Vorabstimmung und eine umfassende Beratung des FDP-Antrags gab es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht.

Ebenfalls für Diskussionen im Ausschuss hat der leicht veränderte Stellenplan gesorgt. Die Einstiegsgruppierung der Sozialarbeiter soll gemäß eines CDU-Antrags auf die Entgeltgruppe S 12 hochgesetzt werden. GAH-Ratsfrau Ursula Hüttemeister-Hülsebusch fragte, ob dies nicht bei den höheren Entgeltgruppen eine Forderung nach höheren Bezügen nach sich ziehen würde. Christian Schweitzer erklärte, dass man sich bei den Bezügen für Sozialarbeiter an die Löhne anderer Städte anpasse. „In den Großstädten redet man gar nicht mehr von S 12, sondern eher über S13 oder S 14“, zog Schweitzer den Vergleich. Die Erhöhung der Löhne passiere zudem nicht willkürlich, sondern mit zusätzlichen Merkmalsbeschreibungen, die den veränderten Arbeitsbedingungen eines Sozialarbeiters eher entsprechen.

Entscheidung zu Stellenplanfällt in der Sitzung des Rates

Weiterhin ist im Haushalt eine weitere 0,4 Stelle für die Musikschule enthalten, die aber im Rahmen von Fördermitteln refinanziert werden soll. Die Büchereileitung soll von einer 0,8-Stelle auf eine volle Stelle hochgesetzt werden (CDU-Antrag), um den Anforderungen der geplanten und möglicherweise durch die Regionale geförderten neuen Bücherei zu entsprechen.

Gemäß des Antrags zur Förderung des Radverkehrs von UWG und GAH wurde eine für zwei Jahre befristete 0,5-Stelle im Bereich der Verkehrsplanung eingeplant. Die endgültige Entscheidung für den Stellenplan dürfte in der kommenden Ratssitzung am 25. Februar fallen.