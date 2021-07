Gestaltung der Arbeitszeit in Hemeraner Klinik gelobt

Hemer. Die Lungenklinik gilt als „gutes Praxisbeispiel“ für die Erstellung von Dienstplänen und wurde durch die Bundesanstalt ausgezeichnet.

Die Gestaltung des Dienstplanes in der Lungenklinik wurde von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gelobt. Die Bundesanstalt bezeichnet die Klinik im Rahmen eines Umfrage-Projekts als „gutes Praxisbeispiel“. Wie es auf der Seite der BAuA heißt, liege das an der Berücksichtigung von Wünschen der Mitarbeiter und einer langen Vorlaufzeit des Dienstplans.

180 Pflegekräfte müssen koordiniert werden

Mehr als 350 Gesundheitsunternehmen in der Alten- und Krankenpflege wurden im Sommer 2020 von der Sozialen Innovation GmbH im Auftrag der BAuA zu einem Interview angefragt – so auch die Lungenklinik Hemer. Das Ziel der Befragung lag darin, besonders attraktive Modelle zur Dienstplanerstellung in der Pflege und damit verbunden die Qualität des Arbeitgebers herauszustellen, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung.

Es gehe weiter darum, aus den Befragungen praktische Hilfen und Lösungen abzuleiten, um mit einer gesunden und attraktiven Dienstplangestaltung für den Pflegeberuf zu werben und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Gestaltung der Arbeitszeit spiele mehr und mehr eine wichtige Rolle. So habe die Corona-Pandemie die Herausforderungen an das Zeitmanagement der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen noch weiter verstärkt. „Um einen Menschen zu heilen, braucht es einen Menschen“ zitiert Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher ein afrikanisches Sprichwort und formuliert damit das Selbstverständnis der Pflege in der Lungenklinik Hemer.

Insgesamt kümmern sich knapp 180 Pflege- und Pflegefachkräfte alltäglich durch individuelle und professionelle Pflege um das physische und psychische Wohl sowie um soziale und kulturelle Bedürfnisse der Patienten. Die enge Verzahnung mit dem ärztlichen Dienst und den unterstützenden Abteilungen sorgen für eine ganzheitliche Versorgung, wie die Klinik es beschreibt. Stellvertretend für alle Leitungen haben Larissa Schmidt (Leitung der thoraxchirurgischen Station) und Heike Breuer (Leitung der Intensivstation) die Interviewfragen zu Aspekten der Dienstplangestaltung beantwortet.

Wünsche der Mitarbeiter werden berücksichtigt

Demnach werden die Dienstzeiten vorausschauend und verantwortungsvoll eingeteilt. Wünsche der Mitarbeitenden im Hinblick auf Familie, private Anforderungen oder Freizeit werden miteinander abgestimmt und berücksichtigt, um auch gesundheitliche Belastungen oder Überforderungen zu vermeiden.

Auch im Bereich Ausfallmanagement kann das Team der Pflegenden bei der Befragung punkten: So kann auf einen Pool von Mitarbeitenden zurückgegriffen werden, die je nach Bedarf flexibel auf den Stationen eingesetzt werden können. Mit Stolz und Freude schauen die Krankenhausbetriebsleitung und die beiden Interviewpartnerinnen auf das positive Befragungsergebnis der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, das der Lungenklinik eine gesunde und attraktive Dienstplangestaltung in der Pflege bestätigt und über die Veröffentlichung anderen Kliniken ein „gutes“ Praxisbeispiel gibt.

