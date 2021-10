Tiere Goldener Oktober für das Hundeschwimmen in Hemer

Hemer. Strahlender Sonnenschein lockt viele Hundebesitzer zum Saisonabschluss in das Hemeraner Freibad Am Damm.

Während einige Vierbeiner zum Internationalen Welthundetag am Sonntag ein Extra-Leckerli von ihren Besitzern bekamen, belohnten andere ihre treuen Begleiter mit einem Ausflug der besonderen Art. Für sie ging es zum Hundeschwimmen ins Freibad „Am Damm“.

An der Teichstraße angekommen, konnten es einige Fellnasen vor Vorfreude kaum aushalten. Aufgeregt sprangen sie aus dem Auto und zogen direkten Weges an den Beckenrand. Dort wurde teilweise erst mit der Pfote prüfend die Wassertemperatur gecheckt. Wo manch Zweibeiner vermutlich eher bibbernd die Biege gemacht hätte, nahmen Bello und Co Anlauf und sprangen mit einem gekonnten Hechtsprung ins doch recht kühle Nass.

Wagemutige testenauch die Rutsche

Hundeschwimmen 2021 Hemer Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Andere schüchterne Hunde mussten sich erst von Herrchen und Frauchen beknien lassen, bevor sie ins Wasser gingen und das geworfene Bällchen zurück an den Beckenrand apportierten. Gerade die typischen Wasserratten unter den Hunden wie Labrador oder Golden Retriever waren aber teilweise gar nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen. Wagemutige Hunde trauten sich auch die Rutsche zu und plumpsten so mit einer großen Wasserfontäne ins Becken.

Die siebte Auflage des Hemeraner Hundeschwimmens erwies sich abermals als sehr harmonische Veranstaltung. Außer dass man sich untereinander mal das Spielzeug klaute, gingen die Tiere friedlich miteinander um. Auf der großen Liegewiese wurde nach dem Badespaß ausgelassen getobt. Und die Besitzer genossen, wenn sie ihren Hund nicht gerade „pudelnass“ aus dem Wasser zogen, den Gesprächsaustausch unter Gleichgesinnten.

Wasserarbeitsgruppemit Neufundländern

Hundeschwimmen 2021 Hemer Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Staunende Blick ernteten am Vormittag die Mitglieder der Wasserarbeitsgruppe Möhnesee, die ihre Arbeit präsentierten. Die beiden Neufundländer Quoko und Ruby sowie Merlsheimer Balu zeigten, was sie draufhaben. Bei dem Wassertraining, das die Gruppe ansonsten auf der Ruhr bei Hagen absolviert, retteten die Tiere Dummys. Gerade wenn die majestätisch anmutenden Neufundländer aus dem Wasser kamen, wurde es am Beckenrand für die Herumstehenden nass. Wiegt eine Neufundländer-Hündin so etwa 55 Kilo, ist ihr Fell vollgesogen mit Wasser deutlich schwerer.

Für das leibliche Wohl der Zweibeiner war wie immer bestens gesorgt. Während die DLRG an einem Stand Getränke und Grillwürstchen anbot, verkaufte der Förderverein „Schwimmen in Hemer“ Kaffee, Kuchen und frische Waffeln. Manch einen Hund lockte der Duft der Verpflegungsstände selbstverständlich auch an. Aber für sie hatte beispielsweise ein Futtermittelhersteller einen Stand, wo es sicher die eine oder andere Kostprobe gab. Zudem dem gab es weitere Verkaufsstände, wo sich Schönes für Mensch und Tier fand.

Das Fotostudio „Kreativblende“ hatte gleich ein kleines Outdoor-Studio aufgebaut und bot Fotoshootings an. Das Hundeschwimmen nach dem offiziellen Saisonabschluss im September hat sich in der Felsenmeerstadt zu einem Selbstläufer entwickelt. Wenn das Wetter so wie gestern dann noch stimmt, strömen die Tierbesitzer mit ihren Lieblingen. Und das sogar von weiter weg: Sogar aus Bochum konnten Besucher begrüßt werden. Bis zum Abend konnten 282 Zweibeiner und 136 Vierbeiner gezählt werden.