Hemer/Iserlohn. „Jetzt“ ist das Leitwort bei einem Freiluftgottesdienst, der am Samstag, 26. September, um 15 Uhr am Vitus-Denkmal unter Corona-Bedingungen gefeiert wird. Das Kirchenteam „Waldgottesdienst“ der Iserlohner Gemeinde Heiligste Dreifaltigkeit lädt an diesem Tag zu einem Wortgottesdienst in die Parkanlage der Gemeinde St. Peter und Paul Hemer ein. Mit Gedanken zum „Jetzt“ möchte der Gottesdienst Impulse zur „Zeit“ geben.