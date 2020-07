Ihmert. Am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr wird in der evangelischen Kirchengemeinde in Ihmert wieder Gottesdienst gefeiert. Unter dem Titel „Das Kleid der Königin“ wird die spannende Geschichte von Ester erzählt. Kinder und Jugendliche sind genauso herzlich willkommen wie Erwachsene. Zur Einhaltung der Coronaregeln ist alles vorbereitet. Gottesdienstbesucher sollten an ihre Mund-Nasen-Maske denken. Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle herzlich ein.