Deilinghofen. Der angekündigte Freiluftgottesdienst der evangelischen Gemeinde Deilinghofen und des CVJM am Sonntag um 10.30 Uhr findet aufgrund der schlechten Wetterprognose drinnen in der Kirche und nicht im Park statt. Die anschließende Wanderung ist ab 11.30 Uhr weiterhin geplant – angepasst an die Wetterbedingungen.