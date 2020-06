Griechischer Gott muss für Umbau der Lungenklinik weichen

Hemer. Die Äskulap-Statue an der Lungenklinik wird in dieser Woche abgebaut. Erbaut wurde sie im Jahr 1930.

Dass es nicht einfach ist, sich von einem griechischen Gott zu trennen, haben die Bauarbeiter an der Außenfassade der Lungenklinik am Dienstag gemerkt. Die Statue des Gottes Äskulap, die seit den 30er Jahren die Vorderseite der Klinik ziert, wurde im Rahmen des rund 19 Millionen umfassenden Großbauprojektes der Klinik abgebaut. Mit stählernen Ankern war das laut einer Schätzung etwa 3,5 bis vier Tonnen schwere Konstrukt aus Sandstein an der Fassade angebracht. Nach dem Abbau soll die Statue sicher gelagert werden.

Aus insgesamt sechs Teilen besteht die Statue, die zum Glück für die Klinik nur mit Mörtel aufeinandergeschichtet wurden. So können die Bauarbeiter die Zwischenfugen mit einer Brechstange lockern, damit die einzelnen Teile mit dem Kran abtransportiert werden können. Einen größeren Schaden dürfte das Kunstwerk so nicht nehmen.

Hemeraner Bildhauer hat die Statue geschaffen

Die Stahlanker haben es dafür aber in sich. Das Team um Polier Ludwig Lackner muss von der anderen Seite mit dem Abbruchhammer heran, bis die stählernen Verankerungen sichtbar werden. Dann wird der Stahlträger mit der Flex durchtrennt. Nachdem die einzelnen Teile der Statue von den weiteren Resten der Fassade getrennt werden, kann der Kopf mit einem Kran hochgehoben werden.

Dieser ist der leichteste Teil der Statue, mit den anderen Teilen werden die Bauarbeiter länger zu tun haben. Auf etwa eine Woche schätzt Lackner die Dauer der Bauarbeiten. Am vergangenen Freitag wurde das Gerüst für den Abbau der Statue aufgebaut.

Laut Informationen der Klinik stammt die Statue aus dem Jahr 1930 und wurde von dem Hemeraner Bildhauer Walter Voß erstellt. Sie zeigt den Gott Äskulap, der aus der römischen und griechischen Mythologie als Gott der Heilkunst bekannt ist. Kennzeichnend dafür ist der Äskulap-Stab, um den sich eine Schlange windet. Der Hund neben der Statue könnte auf den Wachhund hinweisen, der laut der Sage den griechischen Gott in seiner Kindheit beschützt haben soll.

Da die Gottesstatue schon in der Vorgängerversion der Lungenklinik ihren Platz an der Fassade gefunden hatte, war kaum etwas über die Beschaffenheit und die Bauweise des Konstrukts bekannt. „Wir haben sie die ganze Zeit vor unseren Augen gehabt, haben aber kaum etwas darüber gewusst“, erklärt Rolf Terfluth, Technischer Leiter der Lungenklinik. Die Statue





musste also erst einmal untersucht werden. Da schon ein paar Jahre zuvor der Kopf der Schlange abgefallen war, konnte Ludwig Lackner die Bausubstanz als Sandstein identifizieren.

Das Gebäude der heutigen Lungenklinik wurde 1908, so die Klinik, als Amtskrankenhaus errichtet und eingeweiht. Zum Ende der 1930er Jahre wurde dort ein Standortlazarett eingerichtet und dann zum Reservelazarett umgewandelt. Nach schwerer Beschädigung durch den Angriff der Alliierten übernahm der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband mit einigen Diakonissen aus dem Mutterhaus Bleibergquelle in Velbert den Wiederaufbau und die Neueröffnung.

Geteilter Äskulap wird in Wickelfolie aufbewahrt

Die erste Lungenoperation in Hemer fand 1949 statt, womit die Klinik ihren medizinischen Anstrich annahm und sich seit dieser Zeit, so die Informationen der Klinik, zu einem spezialisierten Kompetenz- und Leistungszentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie entwickelt hat.

Die Äskulap-Statue muss weichen, damit die Klinik die Bauarbeiten für den Anbau weiterführen kann. An die Stelle soll ein System aus Bettenaufzügen, die barrierefrei vom neuen Eingang aus in alle Etagen der Lungenklinik führen sollen. Bisher sind die Arbeiten im Zeitplan. Der Eingang der Klinik soll an die Frontseite in Richtung Kantstraße verlegt werden. Neben einem Bistro und dem Eingangsbereich soll das neue Gebäude auch Platz für Patientenzimmer mit Nasszellen bieten. Danach soll der ältere Gebäudeteil saniert werden. Rund 19 Millionen Euro investiert die Klinik in die Umbauten.

Was mit der Statue passieren soll, ist noch nicht bekannt. Rolf Terfluth von der Lungenklinik hofft jedenfalls, dass die Statue im Ganzen heil bleiben wird. Sorgfältig soll sie in Wickelfolie auf Europaletten verstaut werden. „Die Statue wird nach dem Abbau sicher gelagert“, verspricht der Technische Leiter der Lungenklinik.