Großbaustellen als Herausforderung für Ihmerter Schüler

Ihmert. Warnwesten und Kappen sorgen in der dunklen Jahreszeit für bessere Sichtbarkeit der Ihmerter Schulanfänger.

Die Großbaustellen im Ihmerter Tal mit häufig wechselnden Fußgängerumleitungen stellen die Grundschüler vor eine besondere Herausforderung. Kinder des ersten Jahrgangs der Ihmerter Schule freuen sich daher besonders über die Spende von signalroten Kappen und Warnwesten für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, die Lars Lutter, Leiter der Außenstelle Hagen-Hohenlimburg von der Sachverständigenorganisation DEKRA, überreichte. „Sicher unterwegs sein kann nur, wer von anderen gut gesehen wird“, so Lars Lutter. „Das gilt besonders für Schulanfänger, die nach der Einschulung oft zum ersten Mal allein im Straßenverkehr unterwegs sind. Hier setzt die Aktion mit den Kappen und Westen an.“

Mit der Aktion sind die Schulanfänger besonders in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit gut gerüstet und auf ihrem Schulweg gut zu erkennen. „In den ersten Schulwochen ist Sicherheit im Straßenverkehr, gerade für die Schulneulinge und insbesondere auch aufgrund der Baustellensituation in Ihmert, ein Thema von entscheidender Bedeutung“, so Schulleiterin Silke Roocke. Im Rahmen der Mobilitätsbildung nahm die Grundschule im September an der Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ teil. Im Sachunterricht wurden nicht nur Begehungen für einen sicheren Schulweg durchgeführt, sondern auch die Wichtigkeit von gut zu sehender Kleidung im Straßenverkehr thematisiert. Zudem erstellten die Kinder Schulwegtagebücher.

