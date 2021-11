Große Anerkennung für das Engagement in Hemer

Hemer/Kreis. Der Förderverein des Sauerlandparks erhält den mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis des Märkischen Kreises.

Es ist eine besondere Anerkennung des 14-jährigen Engagements im Ehrenamt und auch der Unterstützung durch über 1000 Mitglieder: Der Förderverein des Sauerlandparks ist mit dem ersten Heimatpreis des Märkischen Kreises ausgezeichnet worden. Im Ständesaal des Altenaer Kreishauses fand die feierliche Preisverleihung statt unter musikalischer Begleitung der Chrisdana Twins.

Zur Förderung des Heimatgedankens und als Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement hat der Märkische Kreis Heimatpreise im Wert von insgesamt 10.000 Euro sowie drei Sonderpreise verliehen. 15 Projektträger hatten sich beworben. Da blieb der vom Kreistag benannten Jury unter Leitung von Landrat Marco Voge nur die Qual der Wahl: „Wir als Jury hatten es bei den vielen guten Bewerbungen nicht einfach und haben es uns auch nicht leicht gemacht, die Preisträger zu ermitteln. Im Ergebnis haben wir unsere Entscheidungen aber einstimmig getroffen“, machte Voge deutlich.

Über den ersten Platz und 5000 Euro durfte sich der Förderverein Sauerlandpark Hemer freuen. Den zweiten Platz teilten sich der Verein Eisenbahnfreunde Hönnetal und KUK, Verein für Kommunikation und Kultur in Kierspe und Meinerzhagen. Beide erhalten jeweils 2500 Euro. Sonderpreise gingen darüber hinaus an den Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde, das nachhaltige Familien-Blühwiesenprojekt „beepart“ und an die Initiative zur Renovierung der Kreuzkapelle in Sümmern.

Tatkräftiger und finanziellerEinsatz im Park

Als „Leuchtturmprojekt, das über den Märkischen Kreis hinaus strahlt, und großen Glücksfall für die Stadt Hemer und den Märkischen Kreis“, bezeichnete Marco Voge den Sauerlandpark Hemer und die Arbeit des Fördervereins, ohne den der Betrieb des Familienparks gar nicht denkbar sei. Stolze 1034 Mitglieder zählt der Förderverein, der sich seit seiner Gründung 2007 für die Pflege, nachhaltige Entwicklung und Ausstattung des Parkgeländes einsetzt – immer in enger Kooperation mit und unter der Federführung der Sauerlandpark Hemer GmbH.

„Konkret hilft der Förderverein nicht nur mit den finanziellen Beiträgen seiner Mitglieder und durch die Rekrutierung von Sponsoren und Spendern, sondern auch durch Tatkraft. Ein aktiver Kern von rund 150 Frauen und Männern aller Altersgruppen setzt sich engagiert und ehrenamtlich für und im Sauerlandpark ein“, würdigte Landrat Voge in seiner Laudatio das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder. Die geleistete Arbeit reicht von der gärtnerischen und handwerklichen Pflege von Parkbereichen bis hin zur Unterstützung der Abwicklung von Veranstaltungen; zum Beispiel an den Kassen, bei der Bewirtung von Besucherinnen und Besuchern oder im Ordnungsdienst. „Im Auftrag der Stadtverwaltung Hemer haben Fachleute den Gegenwert der ehrenamtlichen Arbeitsleistung mit rund 750.000 Euro jährlich beziffert“, zeigt sich Voge beeindruckt. Der Förderverein setzt zusammen mit der Park-GmbH zudem alljährlich eigene Projekte um, bei denen entweder das Gelände als Landschaftspark ausgebaut oder der Freizeitwert, insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien gesteigert wird.

„Der Sauerlandpark und das aktive Engagement im Förderverein haben der Stadt Hemer Auftrieb gegeben. Viele Bürgerinnen und Bürger sind jetzt stolz auf ihre Stadt“, sagte Dr. Heinz-Jürgen Osing, Vorsitzender des Fördervereins, bei der Preisübergabe. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude die Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und an die unterschiedlichen Projekte herangehen“, freute sich Dr. Osing. Der erste Preis sei für den Förderverein eine Verpflichtung, die Erfolgsgeschichte des Familienparks weiterzuschreiben.

Zweiter Preis für dieEisenbahnfreunde Hönnetal

Guido Kaiser, 2. Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Hönnetal (links) freute sich über den mit 2.500 Euro dotierten zweiten Platz beim Heimatpreis. Foto: Privat

Der Verein Eisenbahnfreunde Hönnetal, der 2500 Euro für den zweiten Platz erhielt, hat es sich seit 36 Jahren zur Aufgabe gemacht, die Felder Natur, Historie, Gegenwart und Zukunft in Zusammenhang und im Umfeld des Bahnhofes Binolen zu thematisieren und das historische Bahnhofsgebäude zu einem lokalen Eisenbahnmuseum umzugestalten. „Der Bahnhof Binolen diente schon seit jeher auch dem Tourismus. Von dort aus können die Reckenhöhle gut erreicht und das Naturschutzgebiet Hönnetal erwandert werden“, erklärte der Landrat die Strahlwirkung des Projekts für den Märkischen Kreis. „Der Bahnhof Binolen ist das typische Beispiel eines ländlichen Kleinbahnhofes. Kern ist das historische Stellwerk, das unter Denkmalschutz steht und dessen Stellwerksraum zu einem Museum umgebaut wurde“, führte Guido Kaiser, zweiter Vorsitzender der Eisenbahnfreunde aus.

Selbst erlebbar ist die Geschichte der Hönnetalbahn mit der Handhebeldraisine „Kuffi“ und der Motordraisine „Floh“. Aktuelles Projekt der Eisenbahnfreunde ist die Sanierung eines historischen Postwagens, der zugleich zu einem Ausstellungswagen umgebaut werden soll.

