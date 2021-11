Kultur Große Freude auf Livekonzert in Hemer

Hemer. Die Musikschule bietet ein Adventskonzert der Schüler.

Die Musikschule der Stadt Hemer lädt in diesem Jahr zum Adventskonzert am ersten Advent, 28. November, um 17 Uhr in die Kreuzkirche Landhausen ein. Nachdem das Adventskonzert im vergangenen Jahr nur digital stattfinden konnte, ist die Freude auf ein diesjähriges Livekonzert groß. Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Stadt Hemer singen und spielen Solo- und Ensemble-Stücke im adventlichen Stil.

Der Eintritt ist frei, es wird beim Ausgang um eine Spende gebeten. Die Publikumsgröße ist begrenzt. Eine Anmeldung bis zum 24. November unter Angabe der Telefonnummer und des Namens ist zwingend erforderlich (Tel: 02372/551-741, E-Mail: musikschule@hemer.de).

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gilt bei dem Konzert die 2G-Regel. Der Nachweis über eine genesene Infektion, über die vollständige Impfung wird am Eingang kontrolliert.

