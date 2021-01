Große Solidarität mit den Sternsingern und Pater Beda

Jörg Traut befestigte den Sternsinger-Gruß zum Mitnehmen in der Bäckerei Vogt an einer Leine.

Hemer. Auch wenn die Heiligen Drei Könige nicht an der Haustür sammeln konnten, spenden die Bürger über 20.000 Euro.

Auch in der Krise können die Hemeraner Sternsinger auf eine große Solidarität und Unterstützung durch die Bürger bauen. Obwohl sie in diesem Jahr nicht als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus ziehen konnten, hat es keinen Einbruch bei den Spenden gegeben. 20.435 Euro sind das vorläufige Ergebnis der Sternsingeraktion. „Damit hat keiner gerechnet“, freut sich Gisela Schotte. Die Organisatoren aus den einzelnen Gemeinden in der Pfarrei St. Vitus bedanken sich ganz herzlich bei allen Ehrenamtlichen und vor allem bei den Spendern. Der Dank geht auch an die Familien, die sich jedes Jahr zur Verfügung stellen, und die trotz der Umstände mit ihren Kindern auch 2021 unterwegs waren.

Im vergangenen Jahr hatte es mit 25.000 Euro ein Rekordergebnis gegeben. Diesmal war alles anders. Die Sternsinger konnten in der Corona-Pandemie nicht an den Haustüren klingeln und nach dem Segen um eine Spende in die Sammeldose bitten. Der Segensspruch und die Informationen wurden zumeist kontaktlos in die Briefkästen geworfen. Statt Bargeld war diesmal der Überweisungsträger wichtig.

Wichtige Lebensmittelhilfefür brasilianische Familien

Ob dieser größere Aufwand von den Bürgern genutzt wird, war die große Frage. Die Hemeraner honorierten das Engagement großzügig. Noch immer gehen Spenden auf dem Konto ein. Auch die Sammeldose in der Bäckerei Vogt muss noch geleert werden. Der Spendenerlös ist durch Corona noch wichtiger geworden. Seit vielen Jahren unterstützen die Hemeraner Sternsinger über das Kindermissionswerk das von Pater Beda gegründete Kinderdorf Cidade da Crianca in Brasilien. Dort ist die Not durch Corona und wachsende Armut noch größer geworden.

„Der größte Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, Menschen über Corona-Präventivmaßnahmen zu informieren. Familien, die fast keine oder nur wenige Grundnahrungsmittel haben, werden mit Lebensmittelpaketen und Hygieneprodukten versorgt“, so der Aktionskreis. Geschäftsführer Udo Lohoff bedankt sich herzlich für die Unterstützung. Das Spendenkonto der Pfarreri St. Vitus hat die IBAN DE13445512100007730013, Stichwort Sternsingen.