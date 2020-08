Große Übereinstimmung bei vielen Fragen

Hemer. In der Wahl-Arena im Grohe-Forum trafen die sechs Parteien und beide Bürgermeister-Kandidaten aufeinander.

Wenn es nach den Wahlaussagen der heimischen Parteien und Bürgermeister-Kandidaten geht, dann dürfte Hemer in den kommenden fünf Jahren zur fahrradfreundlichen Stadt werden. Bessere Radwege standen auf der Wunschliste der Wahl-Arena ganz oben, aber auch bei Innenstadtgestaltung und Wirtschaftsförderung setzten die Ratsfraktionen deutliche Akzente. Die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve, der Bürger- und Heimatverein sowie der Sauerlandpark hatten zum politischen Schlagabtausch in das Grohe-Forum eingeladen. Rund 130 Zuhörer nutzten die Chance, die Spitzenkandidaten und deren Aussagen zu den Wahlprogrammen live zu erleben.

Die Corona-Krise hat persönliche Begegnungen mit den Bürgern im Wahlkampf rar gemacht. So war die Wahl-Arena unter Corona-Schutzmaßnahmen die einzige Veranstaltung, in der die sechs im Rat vertretenen Parteien aufeinander trafen.

Dabei ging es moderiert von Mirco Heintz vornehmlich um 90-sekündige Stellungnahmen zu den verschiedenen Themenbereichen. Kontroverse Diskussionen blieben dabei aus. Eine überwiegende Übereinstimmung bei unterschiedlicher Prioritätensetzung prägte die Stellungnahmen. So mögen die auch für das Internet gefilmten Statements zum Auftakt über das Wahlprogramm allenfalls einen Anhaltspunkt für Schwerpunkte im Wahlprogramm gegeben haben.

Von neuen Arbeitsplätzenbis zum Klimaschutz

CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer betonte die die Weiterentwicklung Hemers als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort. Bildung, Infrastruktur, Arbeitsplätze, Lebensqualität sowie Unterstützung von vereinen und Kultur waren seine Themen. SPD-Fraktionschef Hans-Peter Klein verwies zum Wahlslogan „weil Hemer uns wichtig ist“ auf die Ansiedlung von Unternehmen, den Ausbau der Infrastruktur mit Hallenbad, Schulen und Gerätehäusern. „In der Krise spart man nicht gegen die Krise an“, möchte die SPD alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchführen. UWG-Fraktionsvorsitzender Knut Kumpmann nannte das Radverkehrskonzept an erster Stelle, gefolgt von Innenstadtentwicklung, digitaler Bildung, sozialem Wohnungsbau, neuen Gewerbeflächen und Weiterbau der A 46. Gegen die A 46 und für Klimaschutz sprach sich Josef Muhs (GAH) aus: „Klimaschutz fängt in Hemer an“. Radverkehr, ÖPNV und Fußverkehr möchte die GAH ernsthaft fördern. Die Linke schickte Daniela Wieland in den Ring, die Sozialpolitik und Nachhaltigkeit priorisierte, die Bürger mehr beteiligen, 30er Zonen, Radverkehr und ÖPNV fördern möchte. FDP-Fraktionschef Arne Hermann Stopsack sah die Planung als Kernaufgabe der Kommune. Dazu zählte er die Fläche des alten Hallenbades, leere Kasernengebäude und die Innenstadt mit Bücherei. Bei Hemer-App und Digitalisierung brauche Hemer mehr Tempo.

Bei der Wahl-Arena im Grohe-Forum stellten die sechs im Rat vertretenen Parteien und die beiden Bürgermeister-Kandidaten ihre Wahlziele vor Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die Stadtfinanzen, Sportförderung und BM-Unterstützung waren weitere Themen, bevor die beiden Bürgermeister-Kandidaten auf die Bühne traten. Auch Christa Kunze und Christian Schweitzer hatten souveräne Auftritte. Verwaltungserfahrung haben beide, die eine als Volljuristin, der andere als Baudezernent. Ein großer Unterschied ist, dass Christa Kunze aus Lünen den Blick von außen auf die Verwaltung als Vorteil sieht, Christian Schweitzer dagegen das Rathaus seiner Heimatstadt langjährig kennt. Abläufe wollen beide überprüfen. „Wir sind in vielen Dingen einer Meinung“, stellte die UWG-Kandidatin fest. Bei den zehn Themen wie Innenstadtentwicklung, Verkehr, Ortsteile, Wirtschaft, Wohnen oder Sauerlandpark gab es große Übereinstimmungen. Passen musste Christa Kunze beim Schandfleck Tennisanlage Lamberg, wo Christian Schweitzer als Technischer Beigeordneter natürlich im Thema war. Für seine ersten 100 Tage setzte Schweitzer deutliche Ziele: neben der Verwaltungsstruktur, die Haushaltseinbringung mit wichtigen Investitionen und eine Plattform für Bürgerideen.

Jungwählerfragen erstin der Nachspielzeit

Nach zweieinhalb Stunden war die Luft raus, verließ ein Großteil der Zuhörer das Grohe-Forum. So gerieten die Antworten auf die Fragen von Erstwählern aus den weiterführenden Schulen in den Hintergrund. Sie beklagten unter anderem den Zustand von Schultoiletten, die fehlende Digitalisierung, überfüllte Busse, teure Tickets, fehlende Treffpunkte außer McDonald’s und fehlende Einnahmen durch den Ausfall der Herbsttage.