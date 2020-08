Große Verbundenheit zur Heimat

Becke. Klaus Lemke feierte am Montag im kleinen Kreis seinen 90. Geburtstag.

„Jeder Tag ist ein Geschenk“: Glücklich und zufrieden lauscht Klaus Lemke gestern den Mitgliedern des Singekreises der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen und strahlt. An seiner Seite seine Ehefrau Elli, während Kinder und Enkeltochter fürs leibliche Wohl der Gäste sorgen. Klaus Lemke vollendete gestern sein 90. Lebensjahr.

Klaus Lemke stammt aus einer alten ostpreußischen Familie aus der Kreisstadt Labiau. Geboren wurde auf dem Hof Reiken in der Nähe des Kurischen Haffes. Reiken bot zahlreichen Störchen eine sommerliche Heimat. Auf dem Hof kümmerte sich der junge Klaus um die Pferde, aber das Ende der ausgefüllten Jugendzeit nahte. Zu Beginn des Jahres 1944 begann die Flucht vor der heranrückenden Roten Armee, 1948 kam die Familie in Stade zusammen. 1954 erreichte der heute 90-Jährige Hemer und lernte seine Frau Elli kennen. Das gemeinsame Schicksal und die Liebe zu Ostpreußen schweißten zusammen. 1959 wurde in Menden geheiratet, und 1964 zog das Paar in die Becke.

Klaus Lemke stellte sich in der Freizeit in den Dienst der Gesellschaft. So bildete er nicht nur Musiker, sondern auch Schäferhunde aus. Von 2001 bis 2008 leitete er die Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Hemer. Zudem organisierte er Hilfsgütertransporte in die Heimat.