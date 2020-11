Großer technischer Aufwand für letzte Konfirmationen

Deilinghofen. Über einen verschlüsselten Youtube-Link hat die Kirchengemeinde Deilinghofen die Festgottesdienste übertragen.

Gerade noch rechtzeitig vor dem „Teil-Lockdown“ konnte auch die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen ihre letzte Konfirmation in der Reihe der vielen Terminverschiebungen seit dem Frühjahr feiern. Insgesamt 21 Jugendliche hat Pfarrer Manuel Janz in drei Gruppen im Oktober und November konfirmiert. Am 1. November feierten Colin Joe Drees; Fenja Gründlers; Erik Hoffmann; Lielle Sophie Ibach; Björn Klitzka; Nico Meyer und Luca Maximilian Neuhaus mit ihren Familien den Festgottesdienst in der Stephanus-Kirche.

Wegen des durch die Corona-Auflagen begrenzten Platzes in der Kirche hatte die Kirchengemeinde einen großen technischen Aufwand betrieben, damit möglichst viele Angehörige den Gottesdienst erleben konnten. So gab es eine Live-Übertragung in das Martin-Luther-Haus. Auch am heimischen Fernseher oder Tablet konnten Familien die Konfirmation per Internet verfolgen. Hotspot, Youtube und Verschlüsselung wurden zu Themen, mit denen sich die Kirchengemeinde im Vorfeld auch mit Unterstützung von Fachleuten beschäftigen musste.

Am heimischen Fernseher imGottesdienst live dabei

„Es ist sehr stark wahrgenommen worden und es gab sehr positive Rückmeldungen“, freut sich Pfarrer Janz über die gute Resonanz auf den verschlüsselten Youtube-Link. So konnten auch Angehörige aus Risikogruppen oder weiter entfernt wohnende Freunde zusehen, zumal die anschließende Familienfeier durch die begrenzte Personenzahl kaum möglich war.