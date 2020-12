Großes Angebot von Zwei-Meter-Tanne bis zum Kleinbaum

Landhausen. Wer noch einen Weihnachtsbaum suchte, wurde beim TV Landhausen fündig.

Wie ein sicherer Fels in der Brandung war der Turnverein Landhausen am Samstag für diejenigen, die noch Ausschau nach dem perfekten Weihnachtsbaum gehalten haben. Der TV hielt 200 Prachtexemplare für Suchende bereit. Vom kleinen Baum bis zum Riesen über der Zwei-Meter-Marke, sei es Nordmanntanne oder Blaufichte, das Angebot kannte fast keine Grenzen – sodass sicherlich jeder fündig wurde.

Entweder konnte die Tannenbäume, die aus Balve stammen, direkt mitgekommen werden oder es wurde der Lieferservice in Anspruch genommen. Den ersten Vorsitzenden Thomas Schaefer und sein Team freute der rege Betrieb. Bereits kurz nach dem Startschuss am Morgen kamen die Besucher – und das bis in den Nachmittag hinein. Natürlich war auf dem Gelände Am Osterbrauck Maskenpflicht, und die Besucher wurden um die Einhaltung der Abstandsregeln gebeten. Nur zu gerne hätte der TV Landhausen seine Gäste bei der nunmehr fünften Auflage des Tannenbaumverkaufs auch wieder bewirtet. In den Jahren zuvor bestach die Veranstaltung durch Geselligkeit. Bei Punsch und Co. wurde miteinander geredet und sich am Feuer gewärmt. Corona sorgt allerdings dafür, dass dieses Jahr alles einfach anders ist. So musste auf den geselligen Teil verzichtet werden.

Gänzlich den Tannenbaumverkauf absagen wollten die Landhauser Sportler jedoch nicht. Durch die Veranstaltung wird Geld in die Vereinskasse gespült. Gerade jetzt, wo in der Turnhalle Modernisierungsarbeiten stattfinden. Jeder Euro ist beim Umbau gern gesehen. Voller Hoffnung blicken die Sportler nach vorne und hoffen inständig, dass im kommenden Jahr der Weihnachtsbaumverkauf wieder wie gewohnt stattfinden kann.

Bis dahin wünscht der Vorstand allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des TV Landhausen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit.