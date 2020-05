Großes Geschenk zum 200-Jährigen

Das große Jubiläumsfest zum 200. Geburtstag am 13. August 2020 muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch das wohl schönste Geburtstagsgeschenk gibt es trotzdem: Mit 400.000 Euro fördert der Bund die dringend notwendige Sanierung der Ebbergkirche. Schon die Förderung an sich nimmt der evangelischen Kirchengemeinde Hemer finanzielle Sorgen, vor allem aber die Höhe macht das Sanierungsprojekt jetzt möglich.

Die Fördermittel stammen aus dem Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ des Bundes. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in dieser Woche die Gelder bewilligt. Die frohe Botschaft überbrachte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak am Freitag persönlich bei einem Ortstermin in der Kirche. „Für den Förderantrag aus Hemer habe ich mich seit Monaten persönlich bei unserer Kulturstaatsministerin Monika Grütters und meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag stark gemacht, damit die Sanierung der Ebbergkirche in das Förderprogramm aufgenommen wird“, so Ziemiak.

Prägendes Gebäudefür das Stadtbild

Der heimische Bundestagsabgeordnete lobte das Engagement der Kirche vor Ort. „Bei der Ebbergkirche handelt es sich um ein Gebäude, welches das historische Stadtbild maßgeblich prägt. Zudem dient die Ebbergkirche als zentraler Anlaufpunkt für das kulturelle Leben der Stadt, weshalb es mich umso mehr freut, dass die Region von den Bundesmitteln profitiert“, so Ziemiak. Eingeladen hatte er auch Leonie Weber, die als damalige Praktikantin die Förderung begleitet hatte und nun den Erfolg erleben konnte.

CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer erinnerte an die 200-jährige Geschichte der Kirche, die nun als Teil der kulturellen Identität von Hemer erhalten werden könne und dankte für die Unterstützung. „Ein besseres Geschenk zum 200. Geburtstag hätte man sich nicht vorstellen können“, freute sich Hemers Erster Beigeordneter Christian Schweitzer.

Seit fünf Jahren versucht die Kirchengemeinde, das 1,3 Millionen-Projekt zu finanzieren. Wenn der schriftliche Förderbescheid frühzeitig kommt, soll möglichst noch vor dem Winter mit der rund 550.000 Euro teuren Turmsanierung begonnen werden. „Es gibt massive Schäden in der Dachkonstruktion“, erläuterte Kirchmeister Jörg Schulz. „Wir können aber nicht mit einem offenen Dach durch den Winter“, verweist er auf den Zeitdruck mit Genehmigung und Ausschreibung. Dachstuhl, Eindeckung und Zwischenböden müssen erneuert werden. Im zweiten Bauabschnitt ist dann die 720.000 Euro teure Dacherneuerung des Kirchenschiffs an der Reihe.

Unterstützt wurde der Förderantrag auch durch die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag. Sie teilt mit: „Es freut mich sehr, dass die Ebbergkirche nun auch Bundesmittel für die denkmalpflegerische Sanierung des Kirchengebäudes erhält und hoffe, dass die längst überfälligen Baumängel endlich beseitigt werden können.“

Am 13. August 1820 ist die Ebbergkirche eingeweiht worden. Die 200-Jahr-Feier sollte taggleich stattfinden, ist nun aber abgesagt worden, weil die Corona-Krise keinen „würdigen Rahmen“ ermöglichen würde. 2021 soll das nachgeholt werden, dann vielleicht schon ohne Baugerüst.