Großes Interesse an der Unterwelt des Felsenmeeres Hemer

Hemer/Kreis. Auch Hemer beteiligte sich mit Führungen durch das Geotop Felsenmeer am Aktionstag der zwölf Naturparke in Nordrhein-Westfalen.

Erstmals fand in diesem Jahr das lange Wochenende der zwölf Naturparke in Nordrhein-Westfalen statt. Insgesamt wurden 24 extra zum Aktionstag geplante Veranstaltungen durchgeführt. Auch der Naturpark Sauerland Rothaargebirge war mit einer besonderen Führung durch das Felsenmeer in Hemer dabei.

Virtuelle Höhlenforscher

Unter dem Titel „Virtuelle Höhlenforscher im Felsenmeer in Hemer“ präsentierte die Speläo-Gruppe Sauerland die ersten Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das aus dem Förderprogramm „Heimatzeugnis“ durch das Heimatministerium NRW finanziert worden ist. Die markante und sichtbare Gesteinswelt lässt nur erahnen, welch lange Geschichte das Felsenmeer vorweisen kann.

Die Führung durch das Felsenmeer in Hemer begeisterte knapp 80 Besucherinnen und Besucher. Foto: Privat / Bernd Strotkemper

So berichtete Wolfgang Hänisch, 1. Vorsitzender der Speläologen-Gruppe, dass sich unter dem Felsenmeer ein mittelalterliches Bergbaugebiet befindet – eines der ältesten Bergbaugebiete in Deutschland. Bereits im 10. Jahrhundert wurden hier nachweislich Erze abgebaut. Die Spezialisten um Wolfgang Hänisch und Björn Wegen gingen mehr als 2000 Arbeitsstunden unter Tage, um mit neuester Technik die Höhlenwelt zu visualisieren. Am Ende des Forschungsprojektes sollen die Besucher mit 3D-Brillen in die Tiefe hinabsteigen. Nach der Führung wurden im Naturpark Infozentrum Hemer durch Björn Wegen erstmals 3D-Aufnahmen der Unterwelt gezeigt.

Insgesamt wurden kürzlich vier Führungen angeboten, an denen mehr als 80 Personen teilgenommen haben. Über das große Interesse freuten sich nicht nur die Speläologen, sondern auch die Touristiker der Stadt Hemer.

Attraktivität der Naturparke zeigen

Die zwölf Naturparke in NRW führten den gemeinsamen Aktionstag unter dem Titel „Naturparke24“ durch. An einem Wochenende sollte durch 24 außergewöhnliche Veranstaltungen an faszinierenden Orten auf die Attraktivität der Naturparke hingewiesen werden. Eine dieser besonderen Veranstaltungen fand daher im Naturschutzgebiet Felsenmeer statt.

Die Veranstaltung wurde durch die Touristik der Stadt Hemer und dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge organisiert. Alle Angebote waren kostenlos. Das Naturpark-Wochenende wurde von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen finanziert.

