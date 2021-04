Großes Konzertwochenende in Hemer ist abgesagt

Hemer. Der Sauerlandpark hat die Konzerte mit Johannes Oerding und Fury in the Slaughterhouse & Jini Meyer abgesagt.

Auch im Jahr 2021 wird das große Konzert-Wochenende im Sauerlandpark ausfallen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage müssen die geplanten Open Air-Konzerte mit Johannes Oerding und Fury in the Slaughterhouse & Jini Meyer noch einmal verschoben werden, wie der Park mitteilt. Wie mit dem Open-Air-Konzert von Sarah Connor im August und der Summer Soul Night Mitte Juni verfahren wird, ist noch nicht bekannt.

An Konzerte mit Tausenden Menschen ist nicht zu denken

„Eigentlich hatte der Sauerlandpark Hemer bei der Verschiebung im vergangenen Jahr gehofft, nie wieder eines seiner Großkonzerte neu terminieren zu müssen. Nun kommt es aus bekannten Gründen anders. Wir sind uns mit den Managements der Künstler einig darüber, dass im Juni an eine Durchführung von Konzerten mit mehreren Tausend Menschen noch immer nicht zu denken sein wird“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

So blieb allen Beteiligten nichts anderes übrig, als neue Termine zu finden. Das Konzert von Johannes Oerding konnte von Freitag, 11. Juni 2021, auf Freitag, 19. August 2022, verschoben werden. Fury in the Slaughterhouse & Jini Meyer, geplant am 13. Juni 2021, werden am Samstag, 20. August 2022, auf der Bühne im Sauerlandpark stehen.

Noch keine Entscheidung zu Sarah-Connor-Konzert

Für das Open-Air-Konzert mit Sarah Connor am 27. August und die Summer Soul Night am 12. Juni sind noch keine Entscheidungen getroffen worden. „Der Park steht auch hier in engem Kontakt mit allen an der Produktion Beteiligten“, erklärt der Park in einer Pressemitteilung. Bereits gekaufte Karten für beide Events behalten Gültigkeit. Der Vorverkauf geht weiter.

Tickets für Johannes Oerding gibt es bei eventim.de, bei adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer. Sie kosten ab 50,60 Euro. Das gilt auch für den Konzertabend mit Fury in the Slaughterhouse und Jini Meyer. Karten hierfür kosten ab 53,60 Euro. Es gibt sie ebenfalls bei eventim.de, adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer.