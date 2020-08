Großes Potenzial in der Bücherei erkannt

Hemer. Landtags-Vizepräsidentin Angela Freimuth war zu Gast in Hemer.

Nicht nur hohen, sondern auch sehr interessierten Besuch hatte die Stadtbücherei am vergangenen Freitag: Angela Freimuth, die Vizepräsidentin des Landtags von Nordrhein-Westfalen und zugleich die FDP-Landratskandidatin, machte sich vor Ort in der Felsenmeerstadt ein Bild von dem Angebot der Bücherei. Zur Delegation, die Freimuth begleitete, gehörten Hemers FDP-Fraktionsvorsitzender Arne-Hermann Stopsack, Ortsverbands-Vorsitzende Andrea Lipproß sowie Eva Thielen, die stellvertretende Vorsitzende der FDP im Märkischen Kreis. Da sich Bücherei-Leiterin Gabriele Donath im Urlaub befand, übernahm Felix Mohri von der städtischen Wirtschaftsförderung die Führung durch die Bücherei. Zugleich erläuterte er die Zukunftspläne rund um die Stadtbücherei.

FDP als Impulsgeberfür die Bewerbung

Am Freitagmorgen wurde bereits verkündet, dass Hemer für das Regionale-Projekt den zweiten Stern erhalten hat. Dass sich die Felsenmeerstadt um die Regionale 2025 bewirbt, ist mitunter auch Verdienst der Freien Demokraten, die seinerzeit 2018 Impulsgeber waren und einen Antrag diesbezüglich stellten. Die FDP regte damals an, konkret den innerstädtischen Bereich von der Steinert bis hin zur Türmchenvilla in den Fokus zu nehmen. So könne auch die baulich und konzeptionell vor einer Neuorientierung stehende Stadtbücherei von der Maßnahme profitieren. Es folgten unter anderem ein Ideen-Wettbewerb, wie das neue Kommunikations- und Begegnungszentrum ausschauen könnte. Auch die Hemeraner Bürger wurden hierbei befragt. All diese Pläne zur Stadtmitte 4.0 ließ sich Freimuth jetzt noch einmal vor Ort genauer erläutern. Zunächst erklärte Mohri vor der Stadtbücherei etwas zur Regionalen. Und schaute optimistisch in die Zukunft: „Wir sind auf dem Weg zum dritten Stern“. Stopsack unterstrich indes: „Das ist eine zentrale Aufgabe für die nächsten fünf Jahre, damit Hemer einen Mittelpunkt bekommt“. Danach ging es in die Räumlichkeiten. Hier konnte sich Freimuth einen Überblick über das Angebot der Stadtbücherei verschaffen.

Eines fällt gewiss auf: Der Platzmangel! Es besteht hoher Investitionsbedarf, um die Stadtbücherei zu einem digitalen Zentrum zu machen. Im ersten Stock der Stadtbücherei wurde dann ein Blick auf die Regionale-Pläne geworfen, bevor es in den anliegenden Park zu einen äußeren Begehung ging. Hier soll später ein Lesegarten mit Café entstehen.

Konzept von „Pro Buch“ erläutert

Nach dem Ausflug in den Park ließ es sich Freimuth nicht nehmen, die Räumlichkeiten von Pro Buch zu besichtigen. Eva Thielen, erste Vorsitzende des Fördervereins, erklärte das Konzept des Vereins. Dabei unterstrich sie, woran es Pro Buch mangelt: Junge Leute, die mitarbeiten möchten, werden händeringend gesucht.

Der Besuch zeigte, wie wichtig es ist, vernetzte Kulturangebote in den Städten anzubieten. Das vitale Interesse des Bürgers sei schließlich da, deshalb gelte es, Orte der Begegnung zu schaffen. Hierfür wollen sich die FDP und auch Angela Freimuth stark machen. „Man muss Orte zentral bespielen, damit sie genutzt werden“, so Freimuth. Die Stadtmitte 4.0 mit der neu gestalteten Stadtbücherei sei deshalb ein gutes Projekt zum Investieren.

„Sehr gut!“, mit diesem Worten fasste Angela Freimuth ihren Gesamteindruck beim Besuch in der Felsenmeerstadt am Freitag zusammen.