Grundschulen bieten Alternative zum „Tag der offenen Tür“ an

Hemer. Die Grundschulen bieten unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften Kennenlerntage an. Eine Anmeldung ist notwendig.

Aufgrund des Umgangs mit der Corona-Pandemie finden in diesem Jahr keine Tage der offenen Tür oder Schnuppernachmittage in der bekannten Form in den Grundschulen in Hemer statt. Stattdessen bieten die Grundschulen für interessierte Kinder und Eltern Onlineangebote und Schulkennenlerntage unter Corona-Bedingungen an. In der Zeit vom Donnerstag, 17. September, bis Freitag, 2. Oktober, haben die Eltern der Schulanfänger gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit, nach Voranmeldung an den Hemeraner Schulen und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften die Schulgebäude zu besichtigen.

Termine vom 17. September bis zum 2. Oktober

In Kleingruppen erhalten interessierte Eltern Informationen zum Schulalltag, zum Schulleben, zur Betreuung, zur OGS und weiteren interessanten Punkten. Darüber hinaus bereiten die Schulen Informationen auf, die online über die Homepage abgerufen werden können. Folgende Termine bieten die Grundschulen zur Anmeldung an:

Die Diesterwegschule Hemer bietet Termine am Freitag, 19. September, zwischen 15 und 17 Uhr an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist der heutige Mittwoch, 16. September.

Für Kurzentschlossene stehen noch Restplätze zur Verfügung. Ein Kontakt ist über 02372/3423 oder diesterwegschule-hemer@t-online.de möglich. Weitere Infos gibt es auch unter www.diesterwegschule-hemer.de

Die Wulfertschule Hemer bietet am Montag , 21. September, nach telefonischer und schriftlicher Absprache unter 02372/17811 oder wulfertschule-hemer@t-online.de Termine an. Anmeldeschluss ist der heutige Mittwoch. Weitere Informationen gibt es unter www.wulfertschule-hemer.de.

Die Freiherr-vom-Stein-Schule bietet am Donnerstag, 24. September, von 14.30 bis 17 Uhr und am Freitag 25. September, von 14.30 bis 17 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Montag, 21. September. Ein Kontakt ist über 02372/927070 oder schule-freiherr-vom-stein@t-online.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.freiherr-vom-stein-hemer.de.

Die Oesetalschule bietet am Freitag, 25. September, von 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr und am Freitag, 2. Oktober von 15.15 bis 17.15 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Montag, 21. September. Ein Kontakt ist über 02372/10970 oder oesetalschule@t-online.de möglich. Weitere Informationen gibt es über www.oesetalschule-hemer.de.

Die Woesteschule bietet am Samstag, 26. September, von 9 bis 13 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Donnerstag, 24. September. Ein Kontakt ist über 02372/17937 oder woesteschule@t-online.de möglich. Weitere Informationen gibt es über www.woesteschule-hemer.de.

Die Brabeckschule bietet am Mittwoch, 30. September, von 14.15 bis 16.30 Uhr und Freitag, 2. Oktober, von 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Mittwoch, 23. September. Ein Kontakt ist über 02372/4434 und brabeckschule@t-online.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.ggbrabeck-hemer.de.

Die Ihmerter Schule bietet Donnerstag, 1. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Mittwoch, 23. September. Ein Kontakt ist möglich unter 02372/984711 oder ihmerterschule@aol.com. Weitere Informationen gibt es unter www.ihmerterschule.de.

Die Deilinghofener Schule bietet Freitag, 2. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr Termine an. Anmeldeschluss für den Kennenlerntag ist Montag, 21. September. Ein Kontakt ist unter 02372/964944 oder deilinghofener-schule@t-online.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.grundschule-deilinghofen.de.