Grundschulen in Hemer wollen einheitliche Lösung

Hemer. Die Hemeraner Grundschulen streben eine einheitliche Lösung für den am 22. Februar beginnenden Wechselunterricht an. In einer Schulleiterkonferenz am Freitag wurden verschiedene Modelle ausgelotet, favorisiert wird ein tägliches Wechselmodell mit gleichen Präsenzanteilen für alle Kinder. Da die Betreuungsschutzverordnung aus dem Schulministerium noch fehlt, kann noch keine endgültige Lösung mitgeteilt werden.

Die Grundschulen setzen die Planungen am Montag und Dienstag fort und wollen die Eltern am Mittwoch informieren, an welchen Tagen ihre Kinder in ihre jeweilige Grundschule können und an welchen Tagen sie Distanzunterricht zu Hause haben.