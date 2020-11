Gruselige Stimmung unter Auflagen

Hemer. Einige Hemeraner Kinder zogen an Halloween von Haus zu Haus.

Dinge, die sonst selbstverständlich erscheinen, sind in Zeiten von Corona ganz anders. Zogen an Halloween in den Vorjahren verkleidete Kinder in der Felsenmeerstadt von Haus zu Haus, so stellte sich gerade in den sozialen Medien in diesem Jahr die Frage, ob dies Sinn macht oder nicht.

Natürlich muss dies jeder selbst entscheiden. Dürfen meine Kinder trotz Corona in Kleingruppen losziehen? Öffne ich den verkleideten Kindern meine Haustür? Einige Hemeraner ließen sich aber nicht abschrecken. Da waren verkleidete Kinder wie die drei Jungs Robin (13), Jan (9) und Leon (3) von Familie Hermes unterwegs. Und so wie Familie Hermes es daheim handhabte, machten es viele. Für die Kinder, die klingelten und „Süßes oder Saures?“ forderten, hatte Familie Hermes extra abgepackte Pakete zum Rausreichen vorbereitet. Alles, um in Zeiten von Corona den Kontakt weitestgehend zu vermeiden und den Kindern trotz allem das bisschen Spaß an Halloween nicht zu verderben.

Vater Matthias Hermes hatte jedenfalls seinen Spaß an Halloween, tauchte er das Haus doch mit Spots in ein wahres Farbenmeer. Spinnennetze sorgten zudem für schaurige Atmosphäre.