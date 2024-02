Hallenbad Hemer: Das ist der neue Name

Hemer Bei einem Namenswettbewerb konnten Ideen für das Hallenbad in Hemer eingesandt werden. Jetzt steht fest, wie das Schwimmbad heißen wird.

Mit 407 Teilnahmen darf der Namenswettbewerb für das neue Hallenbad in Hemer, der auf Antrag der SPD initiiert wurde, als voller Erfolg gewertet werden. Eine Jury mit Vertretern der Fraktionen, der Verwaltung und der Bäderbetreiberin (Stadtwerke Hemer), hat dem Sportausschuss eine Vorauswahl zur Verfügung gestellt.

Am Ende des Prozesses beschlossen die Mitglieder des Rates, das neue Hallenbad auf den Namen „Felsenmeerbad“ zu taufen. Dies war auch der Vorschlag, der mit 85 Nennungen am häufigsten gewählt wurde. Dahinter folgten „Sauerlandbad“ (42 Nennungen), „HeMeer“ (23) und „Hademarebad“ (21).

Saisonkarten für das Hallenbad in Hemer gewonnen

Zu gewinnen gab es für die am Namenswettbewerb teilnehmenden Bürger drei Saisonkarten und 20 Einzelkarten. Aufgrund der Vielzahl der Nennungen hat in dieser Woche das Los über die glücklichen Gewinner entschieden. Gezogen hat diese „Losfee“ Kathrin Bartel, Betriebsleiterin der Bäder bei den Stadtwerken Hemer, im „Hademarebad“, dem Bestandsbad, das sich aktuell in seiner letzten Saison befindet. Sie und Bernd Dittrich, Leiter des Büros des Bürgermeisters, gratulieren den Gewinnern herzlich. Aus Datenschutzgründen dürfen die Siegernamen an dieser Stelle leider nicht genannt werden, sie sind inzwischen über ihren Gewinn der Stadtwerke-Gutscheine informiert worden.

