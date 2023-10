Halloween Halloween in Hemer: Hier wird Gruselspaß geboten

Hemer. Auch in Hemer gibt es einige Möglichkeiten, Halloween zu feiern. Hier kommen Gruselfans auf ihre Kosten.

Das Gruselfieber hat die Hemeraner anscheinend gepackt. Neben den Veranstaltungen im Sauerlandpark gibt es mehrere Halloween-Partys und Aktionen im Stadtgebiet.

Auf einen Spaziergang durch einen dunklen Halloween-Wald dürfen sich alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Dienstag, 31. Oktober, zwischen 18 und 21 Uhr mit ihren Eltern im Sauerlandpark freuen – und sich auch ein bisschen gruseln! Zum Rundgang durch den beleuchteten Halloween-Garten mit Kürbissen, Skeletten und furchterregenden Spinnennetzen kommen Mitmach-Aktionen wie Schminken, Kürbisschnitzen und Geistergläser. Für den Eintritt sind eine Dauerkarte oder ein Tagesticket erforderlich.

„Stay Wild“ im Alten Casino

Auch im Alten Casino wird es gespenstisch. Zum ersten Mal organisieren das „Stay Wild“ und der Park ab 20 Uhr eine Halloween-Party. Mit dabei ist DJ Stephan (Turock/ Essen, Stay Wild / Iserlohn und Hemer). Er spielt rockige Sounds, 80er, Alternative und Metal. Dazu servieren Kreaturen der Nacht blutige Drinks. Wilde Giftbowle, Grusel-Shots, Vampir-Cocktails, eklige Gimmicks und gruselige Details. Unheimliche Walking Acts lassen die Gäste erschauern und das beste Kostüm wird prämiert.

Der Bürgerverein Apricke veranstaltet am 31. Oktober eine Kinder-Halloween-Party von 15 bis 18 Uhr im Bürgerheim, Riemker Weg 31, und würde sich freuen,viele Kinder in Begleitung begrüßen zu dürfen. Es werden wieder spaßige Spiele angeboten, aber auch gegen Hunger und Durst wurden Vorkehrungen getroffen. Anmeldung sind unter bva-anmeldung@web.de oder unter 0177-2688482 möglich.

Party in der Tütebelle

In der Eventlocation Tütebelle soll auch eine Halloween-Party für Erwachsene stattfinden. Ab 20 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei. Jeder ist willkommen, egal ob im Kostüm oder ohne.

Eine kostenpflichtige Veranstaltung für Kinder bietet die Mobile Alltagsbegleitung Familie Laubach von 15 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 154 an. Es soll dort ein Gruselbuffet geben und ein Rahmenprogramm mit mehreren Spielen. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Kind, Eltern bzw. Begleitpersonen erhalten freien Eintritt, geeignet ist das Angebot für Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren. Anmeldungen sind unter laubach-hemer@gmx.de oder 02372/55998888 möglich.

