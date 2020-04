Handel mit eingeschränktem Angebot

Der große Ansturm auf die Geschäfte hat zu Beginn der Öffnungszeiten am Montag um 9 Uhr noch nicht begonnen. Der Parkplatz am Medio-Center hat deutliche Lücken, einzelne besuchen mit Einkaufswagen oder eine Tasche die durch die Lockerung geöffneten Läden. Alles hat aber noch längst nicht auf. Die Beschränkung für Läden mit mehr als 800 Quadratmetern gilt vor allem für die großen Filialketten.

Der große Andrang auf die Geschäfte blieb am Montagmorgen am Medio-Center aus. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Verwunderung hat bei vielen Kunden auch die Auslage im Action-Markt ausgelöst. Wie schon vor der Neuregelung sind Bereiche des Ladens mit Folie überzogen, ganze Gänge sind mit Klebeband gesperrt. „Ich dachte eigentlich, das hätte sich gelockert, aber jetzt bekommt man doch nicht alles, was man haben will“, wundert sich Andreas Kraus. Die Filiale ist 50 Quadratmeter zu groß, darauf weist auch eine Mitarbeiterin hin.

Angelika Günther wollte sich eigentlich einen Block zum Zeichnen in der Filiale holen. Das geht aber nicht, da diese Artikel nicht unter Dinge des täglichen Bedarfs fallen. „Man muss sich doch beschäftigen können, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist“, sagt sie. Doch alles, was sich unter der Folie befindet, geht nicht über die Kasse. Das betrifft nicht nur das Zeichenmaterial, sondern unter anderem auch Handyhüllen, Bilderrahmen und Papierschredder. „Da hat sich mein Besuch ja erledigt“, sagt Angelika Günther.

Eine innerliche Veränderung ist auch bei den anderen geöffneten Geschäften am Medio-Center zu beobachten. Beim K+K-Schuhcenter leiten Linien und Pfeile aus roten Klebestreifen den Weg, den der Kunde nehmen soll. „Wir achten darauf, dass die Kunden sich nicht entgegenkommen und sie von der Kasse direkt nach draußen können“, erklärt Filialleiterin Aysel Arslan, die im Moment eine Gesichtsmaske trägt.

Hände werden vor dem Einkauf desinfiziert

Auch auf eine Änderung des Services stelle man sich schon ein. „Bei der Beratung darf es nicht zu eng werden“, sagt die Filialleiterin. Das Helfen beim Anziehen oder auch das Messen der Schuhe fällt aus. „Das müssen die Kunden dann selbst machen“, so Aysel Arslan. Die Filiale ist 500 Quadratmeter groß, deswegen darf sie geöffnet haben. Ein anderes Bild ist beim Modehändler Takko zu beobachten. Eine Verkäuferin steht draußen und weist jeden Kunden auf die Regeln hin. Bevor es reingeht, ist eine Behandlung mit Desinfektionsmittel nötig. Ebenfalls drückt die Verkäuferin den Kunden eine Tüte in die Hand. So soll sichergestellt werden, dass die Anzahl der Kunden, die sich im Laden aufhalten, nicht überschritten wird. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf laut Landesverordnung nur ein Kunde das Geschäft betreten.

Bei C & A und Tedi am Medio-und Nöllenhofcenter ist es sogar so, dass man überhaupt nicht herein kann. Ein Schild weist darauf hin, dass die Filialen geschlossen sind. Die über 800 Quadratmeter große Woolworth-Filiale war am Montag auch geschlossen. Hinweisschilder am Fenster mit einer Erklärung suchte man jedoch vergeblich.

Halbtags geöffnet wegen der Wirtschaftslage

Währenddessen hat der Einzelhandel in der Innenstadt teilweise mit Einschränkungen geöffnet. Im Buchladen am neuen Markt dürfen beispielsweise nur sieben Personen gleichzeitig im Geschäft sein. Die Modeboutique Frank hat bis zum 4. Mai erstmal nur halbtags bis 13 Uhr geöffnet. „Da die Abibälle und andere Veranstaltungen ausfallen, verkaufen wir keine Abendkleider mehr. Wenn wir länger öffnen würden, würde sich das nicht lohnen“, sagt Inhaberin Svetlana Frank. Maximal zehn Personen dürfen sich im Laden aufhalten.

Bei Candy-Moden überwiegt die gute Stimmung, dass das Modegeschäft wieder geöffnet hat. „Vielen Leuten hat das gefehlt“, sagt Verkäuferin Berit Henke-Timmers. Die Zahl der Kunden im Geschäft ist auf sechs beschränkt, zudem weisen Klebebänder auf Abstände hin. „Das kennen die Kunden ja schon, zum Beispiel vom Supermarkt“, sagt die Verkäuferin.

Bei Radio Hennecke steht ein Tisch vor der Theke und sorgt so für den richtigen Abstand. „Wir haben eh eine recht große Fläche, da kommt man sich nicht zu nahe“, sagt Inhaber Klaus Hennecke. Zwei Kunden können den Laden gleichzeitig betreten. „Einen Massenansturm gab es bei uns noch nie“, erklärt Hennecke.