Hans Höppe ist neuer Präsident des Lions-Club Hemer

Iserlohn/Hemer. Torsten Schulte hat sein Amt im Lions-Club Hemer weitergegeben. Der Vorstand hält an bewährten Veranstaltungen und Aktionen fest.

Auf Torsten Schulte folgt Hans Höppe als neuer Präsident des Lions-Club Hemer. Der 59-jährige Fabrikant war bereits vor 18 Jahren schon einmal Präsident des Service-Clubs. Damals war Höppe 2005 das jüngste Mitglied und zugleich auch der jüngste Präsident der Zone. Im Iserlohner Hotel Vier-Jahreszeiten erfolgte am Samstagabend die Übergabe des Amtes.

Der neue Präsident richtete dabei ein paar persönliche Worte an die rund 20 Anwesenden und hob die Vorzüge seiner Vorstandskollegen hervor. Er freut sich auf ein tolles Präsidentschaftsjahr, bei dem er sich aller Unterstützung gewiss sein kann. In seiner Amtszeit 2023/2024 will Höppe an den bisherigen erfolgreichen Projekten des Service-Clubs festhalten. Sei es Seniorenfahrt, Klasse 2000/LionsQuest oder auch die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ für den Nachwuchs, der Lions-Club setzt sich für alle Generationen ein.

Stände bei den Hemeraner Herbsttagen und beim Weihnachtsmarkt sind Tradition. Und über die Jahre ist der Adventskalender für den guten Zweck mit jeder Menge toller Preise zu dem Aushängeschild des Clubs geworden. Um sich weiter so stark wie bislang einzusetzen, braucht es helfende Hände. Momentan zählt der heimische Lions-Club 22 aktive Mitglieder.

Mitgliederzahl soll steigen

Hans Höppe hat sich vorgenommen, die Anzahl der Mitglieder in seinem Präsidentschaftsjahr zu steigern. Zum Abschied hielt auch Torsten Schulte noch ein paar Worte bereit. Er dankte seinen Mitstreitern für ein Jahr mit super Unterstützung. „Ich bin jung und frisch ins Amt gekommen“, so Schulte, der nicht ausschließt, in ein paar Jahren noch einmal den Präsidentenposten zu übernehmen.

Neben Torsten Schulte als Past-Präsident stehen Hans Höppe direkt Sekretär Christian Schweitzer und Schatzmeister Peter Ehmke zur Seite. Das Amt des Vizepräsidenten bekleidet Mirko Heintz und der Posten des Clubmasters ist derzeit unbesetzt.

