Hans-Peter Klein bleibt weiter an der Fraktionsspitze

Immer noch angeschlagen vom Ergebnis der Kommunalwahl, möchte die SPD in Hemer aber direkt wieder Fahrt aufnehmen und in die Arbeit starten. So richtig dahinter gekommen, warum das Ergebnis dem Landestrend folgend für die Hemeraner Sozialdemokraten nicht zufriedenstellend ausgefallen war, ist das Team nicht. Der große Einsatz der SPD zum Beispiel in Ihmert hinsichtlich eines Geldautomaten habe sich auch nicht im Ergebnis widergespiegelt, ist Hans-Peter Klein ein wenig ratlos.

Das beste Ergebnis für die SPD holte Jürgen Haas, der es aufgrund seines nicht optimalen Listenplatzes auf Platz 11 nicht in den Stadtrat geschafft hat. Zu den Vorgaben der SPD bei der Aufstellung der Liste gehörten auch, die Frauenquote zu beachten, und ein junger Nachrücker gehört laut SPD auch nach vorne. Durch diese Vorgaben ist ein etablierter Kommunalpolitiker wie Jürgen Haas durchs Raster geflogen.

So wurde der Fraktionsvorstand, zu dem Haas gehörte, ohne den Ergebnisbesten formiert. Hans-Peter Klein bleibt Fraktions-Chef. Anke Strehl und Thomas Fischer sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Geschäftsführung und Kasse übernimmt Maximilian Strehl, seine Stellvertreterin ist Christa Wipper. Zum 1. November nimmt der Fraktionsvorstand offiziell seine Arbeit auf. Aber auch jetzt hat die SPD Themen, an denen sie dran bleibt und das Bestmögliche herausholen will. Zum einen ist da das Hallenbad betreffend der Eltern-Kind-Bereich, den die SPD fordert. „Im Bereich der Digitalisierung kämpfen wir aktuell für die Schulen, und wir wollen die Schulentwicklungsplanung nach vorne bringen. Da darf es keine Benachteiligung für eine der Schulen geben“, so Klein.

Wahlprogramm wird abgearbeitet

Beim Anmeldeverfahren sei der Elternwille unbedingt zu beachten, heißt es seitens der Fraktion. „Und die Sparkasse in Ihmert haben wir auch noch nicht aufgegeben. Wir wollen, dass der Ortsteil nicht abgehängt wird“, so der Fraktionschef.

In der vergangenen Legislaturperiode hat die SPD in Hemer ihr komplettes Wahlprogramm abgearbeitet. So soll das jetzt wieder sein, und deshalb legt die Partei los und will keine Zeit verlieren.