Haus Hemer: Menachem Har-Zahav tritt am 11. November auf

Der amerikanische Klaviervirtuose Menachem Har-Zahav gastiert am Samstag, 11. November, um 16 Uhr im Haus Hemer. Als erfahrener Bühnenkünstler kann Menachem Har-Zahav auf über 1000 öffentliche Auftritte zurückschauen und weiß Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik regelmäßig zu begeistern.

Er präsentiert in dieser Saison einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur der Romantik mit Werken von Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Franz Liszt und dem Liszt-Schüler Carl Tausig, nach dessen Stück „Das Geisterschiff“ das Programm benannt ist. Carl Tausig war ein polnischer Pianist, Komponist und Pädagoge und in musikalischer Hinsicht Liszts bedeutendster Schüler. Im Jahr 1871 verstarb er im jungen Alter von 29 Jahren. Seine Kompositionen sind vielfach in Vergessenheit geraten. Menachem Har-Zahav möchte in seinem aktuellen Programm an diesen besonderen Künstler erinnern.

Beliebte Kompositionen

Eingebettet sind diese für viele Zuhörer neuen Werke in viele bekannte und beliebte Kompositionen von Chopin, Brahms und Liszt. Menachem Har-Zahavs Interpretationen werden immer wieder mit ausgezeichneten Rezensionen belohnt. Seiner musikalischen Aussagekraft und seiner „ans Wahnwitzige reichenden Technik“ verdankt er, so der Veranstalter, die Bezeichnung als Weltklassepianist.

Menachem Har-Zahav hat in den USA Klavier studiert und nach dem Abschluss als Master in Piano Performance Lehraufträge an Hochschulen in den Vereinigten Staaten von Amerika angenommen. Er verbrachte anschließend drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er seit einigen Jahren in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren. Seine zahlreichen Gastspiele führten ihn bereits unter anderem in die Tonhalle Düsseldorf, den Gasteig München und die Laeiszhalle Hamburg.

Günstiger Eintritt für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen zu Menachem Har-Zahavs Konzerten einen stark reduzierten Eintrittspreis von einem Euro. Gleichzeitig erhalten bis zu zwei begleitende Erwachsene pro Familie Eintritt zum halben Preis.

Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend und Familien einen Anreiz zu geben und zu ermöglichen, klassische Konzerte zu besuchen. Er selbst sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt“. Die Liebe zur klassischen Musik dürfe auf keinen Fall aussterben.

Karten für 16/13 Euro, für Schwerbehinderte ab 50 Prozent (plus. Vorverkaufsgebühr), gibt es im Eventim-Ticketshop auf menachem-har-zahav.de sowie unter 0151/ 28442449. Die Tageskasse ist ab 15.30 Uhr geöffnet.

