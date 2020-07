Hausfrauenbund streicht alle Fahrten

Hemer. Durch die enormen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie streicht der Hausfrauenbund Hemer alle Fahrten für das Jahr 2020, so dass keine Tages- und Sassendorffahrten stattfinden. Alle Aktivitäten werden bis Ende August eingestellt. Die erste Monatsversammlung wird voraussichtlich am 10. September zur gewohnten Zeit um 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Christkönig-Kirche stattfinden. Nur die Wandergruppe des Vereins hat ihre Aktivität wieder aufgenommen. Nächstes Ziel ist am 14. Juli der Hegenscheid. Los geht es um 13.15 Uhr am Busbahnhof.