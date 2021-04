Am Langeloh ging eine Hecke direkt am Haus in Flammen auf.

Feuerwehr Hecke in Hemer geht in Flammen auf

Hemer. Die Feuerwehr warnt vor dem Abflämmen von Unkraut in Gärten und Einfahrten.

Bei der derzeitigen Trockenheit reicht ein Funke, um Hecken und Thujas im Flammen aufgehen zu lassen. Die Feuerwehr warnt vor dem Abflämmen von Unkraut in Gärten und Einfahrten. Schon mehrfach sind dadurch in Hemer Brände entstanden, die auch zu größeren Löscheinsätzen und Schäden geführt haben. Jüngstes Beispiel ist ein Brand am Dienstag in der Innenstadt.

Zu dem Heckenbrand an einem Gebäude wurde die Feuerwehr Hemer um 15.13 Uhr gerufen. Am Langeloh standen mehrere Büsche in Flammen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte, die sogar von der B7 aus zu sehen war.

Feuer droht aufWohnhaus überzugreifen

Da die Hecke direkt an ein Wohnhaus grenzte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen, weshalb durch die Leitstelle vorsorglich der Löschzug Mitte mit alarmiert wurde. Ein Mitglied der Löschgruppe Hemer, das zufällig an der Einsatzstelle vorbeikam, erkannte die Situation und löschte die Hecke schnell mit einem Gartenschlauch des Anwohners.

Beim Eintreffen der Hauptwache war das Feuer bereits gelöscht und die Einsatzstelle wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die freiwilligen Einheiten der Feuerwehr gingen in den Gerätehäusern in Bereitschaft und mussten nicht mehr ausrücken.