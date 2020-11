Heckrinder begrüßen Gäste aus Nah und Fern

Hemer. Am Wochenende ist der ehemalige Standortübungsplatzplatz Apricke ein Publikumsmagnet – auch für Touristen.

74 Heckrinder und 15 Dülmener Wildpferde tummeln sich auf der Wiese des ehemaligen Standortübungsplatzes Apricke. Sie tragen dazu bei, dass das Grünland in der Nähe des Naturpark-Infozentrums zum Anziehungspunkt für Einheimische und Gäste von außerhalb wird. Auch am Samstag war der Parkplatz an der Deilinghofer Straße voll, Autos reihten sich fast bis zum Ende der anliegenden Wanderstraße.

Die Fütterungszeit für die Tiere ist immer morgens. Landwirt Jürgen Ueberacker rückt mit einem Trecker mit Grasballen zur Wiese an. Schon an den Geräuschen des Fahrzeugs können die Tiere erkennen, dass es bald was zu essen gibt. „Wenn ich mit den anderen Schlepper hier ankomme, dann interessiert die das gar nicht“, beschreibt Jürgen Ueberacker.

Nachwuchs des Leitbullenkommt nach Lüdenscheid

Mit dem Treckeraufsatz eines Ballenauflösers verteilt er die 350 bis 400 Kilogramm schwere Silage auf der Weide. Die Heckrinder kommen, wenn auch etwas zögerlich. „Man merkt, dass es auf der Wiese noch etwas gibt. Im Winter sieht das anders aus“, erklärt der Landwirt. 2009 ist die Herde auf dem Gelände der NRW-Stiftung angesiedelt worden. Einige Kühe sind heute noch auf der Wiese, einige wurden geschlachtet. „Die Herde darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten“, sagt Jürgen Ueberacker. Allein in diesem Jahr sind 34 Kälber hinzugekommen.

Einige Nachkommen von Leitbullen Bruno sollen aber auch später im Lüdenscheider Naturschutzgebiet Stilleking für frisches Blut sorgen, einem ehemaligen belgischen Truppenübungsplatz. Da die Heckrinder, so Ueberacker, aus Wildrassen zusammengekreuzt wurden, ähnelt kaum ein Tier dem nächsten. „Bei Farbe, Fell oder den Gesichtszügen gibt es immer Unterschiede“, sagt er. Der Landwirt findet es gut, dass Gäste aus Nah und Fern diese „humane“ Haltung von Tieren sehen. Wie Ueberacker sagt, lassen sich Heckrinder und Wildpferde auch gerne betrachten. Tabu ist jedoch das Füttern der Tiere oder gar das Betreten der umzäunten Weide. „Hunde sollte man auch an der Leine führen. Wenn sie auf die Weidefläche gehen, kann das für die Hunde sehr gefährlich werden“, so Ueberacker.

Tatsächlich waren am Samstag viele Besucher auf den Wanderwegen am ehemaligen Truppenübungsplatz unterwegs – ob mit Hund oder mit Freunden und Familie. Bärbel Henke und ihr Mann Horst sind fast jeden Morgen dort und gucken sich Landschaft und Tiere an. „Es ist traumhaft hier und wir haben es direkt vor der Nase“, sagt die Hemeranerin. Björn Eisbach ist mit seinen Kindern unterwegs: „In letzter Zeit sind wir häufiger hier gewesen. Es ist eine gute Alternative in der Corona-Zeit, obwohl es manchmal voll ist“, sagt er. Die aus Wetter stammende Jessica Knappmann ist vor allem von den gut ausgebauten Wegen begeistert: „Da kann man viel mit den Kindern machen.“

Gäste nehmen längeren Anfahrtsweg in Kauf

Sie ist nicht die einzige, die am vergangenen Wochenende für die Naherholung nach Hemer gereist ist. Auf dem Parkplatz an der Deilinghofer Straße finden sich – den Kfz-Kennzeichen nach zu urteilen – Autos aus dem Ruhrgebiet, aus den Kreisen Ennepe-Ruhr und Soest. Auch aus dem baden-württembergischen Landkreis Tübingen oder dem brandenburgischen Kreis Barnim scheinen Gäste in die Felsenmeerstadt zu reisen.

Etwas ähnliches kann auch Diana Naumann, die Touristikerin der Stadt Hemer, auf Nachfrage bestätigen: „Übernachtungsgäste haben in den vergangenen Monaten eine deutlich längere Anfahrt auf sich genommen.“ Ein Grund dafür dürften die Reisebeschränkungen der Corona-Zeit sein. Viele Gäste kommen, so Naumann, aber auch nach Hemer, um den Ort ihrer alten Bundeswehrzeit wieder zu besuchen. Ein weiterer eher neuer Trend: Der Turm-Tourismus, der die Gäste auf den Jübergturm führt. „Da hat man eine schöne Fernsicht“, sagt sie.