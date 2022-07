Heimat-Preis Hemer würdigt das ehrenamtliche Engagement

Die Stadt Hemer hat 2021 drei Heimatpreise an das DRK, den Förderverein der Kindertagesstätte Sternenburg und an die Eisenbahnfreunde Hönnetal vergeben. Nun läuft eine neue Bewerbungsfrist.

Hemer. Bürger, Vereine und Institutionen können sich um den Heimat-Preis Hemer bewerben. Insgesamt 5000 Euro winken.

Auch in diesem Jahr werden 5000 Euro für ehrenamtliches Engagement in Hemer vergeben. Bereits in den vergangenen drei Jahren wurde der Heimat-Preis in Hemer ausgelobt und zahlreiche Vereine haben sich mit den unterschiedlichsten Aktionen und ehrenamtlichen Vorhaben auf diese Auszeichnung beworben. Daher hat der Rat der Stadt Hemer entschieden, auch in diesem Jahr einen Preis in Höhe von 5000 Euro auszuloben.

Die Kriterien für den Heimat-Preis sind: Besondere Beiträge zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltens, zur Erhaltung und Weitergabe von lokalen und regionalen Traditionen, zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze; zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe sowie Beiträge zur außerschulischen Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Orts- und Heimatgeschichte.

Drei Preise werden vergeben

Das ehrenamtliche Engagement sollte bei allen Vorschlägen im Vordergrund stehen und nicht kommerzielle Zwecke verfolgen. Bewerbungen und Vorschläge können online mit Hilfe des Bewerbungsbogens auf www.hemer.de bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Über die Verleihung der ersten drei Preise entscheidet der Kulturausschuss als neutrale und unabhängige Jury.

