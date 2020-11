Heimatmuseum, Jübergturm und Burg Klusenstein

Hemer. Es gibt wieder zwei neue Postkarten mit Motiven aus der Felsenmeerstadt.

Sein gutes Auge verbunden mit dem Umgang mit der Kamera hat der Hemeraner Wolfgang Meutsch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Jetzt findet man verschiedene seiner Fotografien wieder auf Hemer-Postkarten.

Anja Lübbenjans-Hirth, Inhaberin von Lotto-Toto-Geschäftes an der Poststraße, und der Hemeraner Fotograf Wolfgang Meutsch strahlen über das ganze Gesicht. In den Händen halten sie die beiden neuen Hemer-Postkarten, die es ab sofort im Lottogeschäft gibt. Damit werden dort nun schon sechs verschiedene Postkarten mit Hemer-Motiven angeboten, eine extra für die Weihnachtszeit. Zudem gibt es jetzt auch ein Hemer-Feuerzeug, über das sich der Jübergturm streckt.

„Wir haben gedacht, wir müssten die Postkarten mal wieder neu auflegen“, so die Inhaberin, und für Wolfgang Meutsch, den man in der Freizeit selten ohne seine geliebte Kamera sieht, war es eine Freude. Er durchsuchte sein Archiv und machte einige Bilder neu, und zusammen hatten die beiden letztlich die Qual der Wahl. So viele schöne Motive, aber eben nur bedingt Platz. So schafften es Motive aus dem Sauerlandpark wie der Jübergturm oder die Themengärten auf die Postkarte, aber auch Alberts Mühle, die Ihmerter Kirche, das Heimatmuseum, die Türmchenvilla und Burg Klusenstein findet man bei Betrachten der Karte. „Wenn die Hemeraner Bürger Grüße in die Welt senden, sollen alle sehen, wie schön es in Hemer ist“, so Wolfgang Meutsch. Viele seiner Fotografien zieren übrigens auch den neuen Kalender der Stadtwerke Hemer.