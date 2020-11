Heimische Geschäftswelt unterstützen

Hemer. Wer noch ein schönes Geschenk für Weihnachten sucht und dem Beschenkten gerne die Wahl lassen möchte, für den hat die Wirtschaftsinitiative ein schönes Angebot. Seit einem Vierteljahrhundert bietet die Wirtschaftsinitiative die so genannten „Hemer-Gutscheine“ an, die in 45 Unternehmen, Geschäften oder auch in der Gastronomie eingelöst werden können. „Es gibt Gutscheine über zehn und 25 Euro“, sagt Rainer Wiesemann von der WI.

Zu bekommen sind bei Radio Hennecke, in der IKZ-AV-Geschäftstelle, bei der Hauptstelle der Sparkasse Märkisches Sauerland und ab sofort auch im Ticketshop des Sauerlandparks. In der Coronazeit ist es eine besonders schöne Geste, die heimischen Geschäfte und auch die Gastronomie zu unterstützen. Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte gibt es im Internet auf der Website www.wi-hemer.de.

Vereine oder Unternehmen, die Gutscheine erwerben möchten, melden sich direkt bei Rainer Wiesemann, 02372/12127 .