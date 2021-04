Stadtwerke Hemer suchen Fotos für den Kalender 2022

Hemer. Auf der Webseite der Stadtwerke können die Bilder hochgeladen werden. Eine Jury trifft eine Vorauswahl. Einsendungeschluss ist der 8. August

Für ihren Jahreskalender 2022 suchen die Stadtwerke Hemer noch ansprechende Fotomotive und veranstalten deswegen einen Fotowettbewerb. Gesucht wird nach den persönlichen Lieblingsorten in der Felsenmeerstadt. Das können zum Beispiel Orte wie die Türmchenvilla sein, das Felsenmeer oder auch die heimischen Sportplätze oder andere besondere Orte, wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung schreiben.

„Wir sind auf der Suche nach den zwölf schönsten Lieblingsorten in Hemer und sprechen die an, die unsere Stadt am besten kennen: die Bürgerinnen und Bürger und damit auch unsere Kunden“, erklärt Melanie Borm vom Stadtwerke-Hemer-Marketing. Eine Teilnahme ist bis zum 8. August möglich. Das Foto kann auf www.stadtwerke-hemer.de/kalender hochgeladen werden. Aus allen eingesendeten Fotos trifft eine Jury eine Vorauswahl, erklären die Stadtwerke. Welche Motive es in den Kalender in limitierter Auflage schaffen, sollen die Bürger selbst entscheiden. Bis Ende August findet ein Online-Voting auf der Stadtwerke-Website statt. Den Kalender gibt es ab November kostenlos im Stadtwerke-Kundencenter in der Hauptstraße 187. Dort werden auch die Gewinnerbilder ausgestellt.

Besonderer Preis für den Fotografen des Titelbildes

Alle Gewinner der abgedruckten Motive erhalten einen Hemer-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Das Titelbild wird zusätzlich mit einem hochwertigen Standmixer für den Haushalt prämiert.

„Die Fotos können aus jeder Jahreszeit stammen und gern einen Bezug zu Energie haben. Das ist aber kein Muss. Wichtig dagegen ist eine gute Bildqualität. Idealerweise mindestens 2500 Pixel breit und eine Auflösung von 300 dpi“, erklärt Melanie Borm.