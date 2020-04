Heiß begehrt: Spender für Desinfektionsmittel

Ein günstiges Timing war es für das auf Inneneinrichtung spezialisierte Unternehmen Falkon nicht, als es am 13. März in neue, größere Räumlichkeiten umgezogen ist. Kurz vor den Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Krise hat die Firma ihre Produktion von den ursprünglichen Räumlichkeiten an der Altenaer Straße in ein Gebäude an der Corunnastraße in Iserlohn verlegt – eine Vergrößerung der Fläche von 800 auf 2500 Quadratmeter.

Die Kunden regiertenplötzlich verhaltener

„Zuerst waren wir zwei bis drei Tage in Schockstarre“, erklärt Falkon-Geschäftsführer Jörg Namockel die Reaktion auf die Corona-Krise. Das Unternehmen baut und designt Möbel und liefert und montiert diese dann vor allem in die Geschäfte von Einzelhandelsunternehmen. Unter ihren Kunden befinden sich unter anderem die Textil-Kette Peek und Cloppenburg, der Nonfood-Händler Tedi oder der Herrenausstatter Ansons. Die Schließung des Einzelhandels hatte dementsprechend Auswirkungen auf die vor drei Jahren gegründete Firma. „Aufträge wurden pausiert, die Kunden wurden verhaltener“, erklärt Marcel Fehringer, der Technische Leiter des Unternehmens.

Mittlerweile hat sich die Firma wieder gefangen und konnte teilweise schon Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. Denn besonders ein Artikel ist jetzt in kaum einem Geschäft wegzudenken: der Desinfektionsmittelspender. Aktuell hat die Firma 1000 Stück davon gebaut, die in Geschäfte in ganz Deutschland geliefert werden. Weitere 10.000, so schätzt es Jörg Namockel, dürfte die Firma in der nächsten Zeit an Geschäfte und Einrichtungen liefern. Allerdings fehlt da noch die endgültige Zusage von den Kunden. Einen Desinfektionsmittelspender baut die Firma in etwa in zehn Minuten zusammen.

Außerdem hat Falkon noch ein weiteres Problem gelöst, das bei der Produktion von Desinfektionsmittelspendern eine Rolle gespielt hat. „Die Kunststoffteile für das Gehäuse der Spender ist kaum noch zu kriegen“, beschreibt Jörg Namockel die Lage. Nur durch Kontakte – unter anderem zur heimischen Wirtschaft – konnte die Firma die Einzelteile einkaufen. Nun hat Falkon ein Gehäuse aus Edelstahl entwickelt, das ebenfalls für den Bau der Spender genutzt werden kann und einen möglichen Ersatz für die Geräte aus Plastik darstellt.

Die Desinfektionsmittelspender sind allerdings nur ein Produkt der Firma. Falkon setzt Tische, Regale und andere Möbel in ihrer Produktionshalle zusammen und liefert die Produkte dann an die Kunden. Neben der Verkaufsfläche richtet die Firma auch den Mitarbeiterbereich ein. Einige ihrer Küchen hat die Firma auch schon in Seniorenheime eingebaut.

Spezielle Regale für Arbeitsschuhe

Ein weiterer Bereich der Firma ist das Designen von Möbeln in Absprache und Zusammenarbeit mit den Kunden. So hat Falkon zum Beispiel schon spezielle Regale für Arbeitsschuhe angefertigt. Ein weiteres besondere Objekt ist eine Auslage mit einem 49-Zoll-Bildschirm, der auf dem Monitor Informationen zum Produkt abspielt. Auch ein Schuh, der mithilfe eines elektromagnetischen Feldes auf der Auslage „schwebt“, haben die Ladenbauer im Angebot.

Vor drei Jahren wurde die Firma gegründet – damals noch mit vier Mitarbeitern. Das Team hat sich mittlerweile auf zwölf Mitarbeiter erweitert. Rund 80 Prozent des Geschäfts findet, so Jörg Namockel, in Deutschland statt, etwa 20 Prozent der Waren werden international vertrieben.

Eine Einweihungsfeier des neuen Standorts wäre eigentlich am 9. Mai geplant gewesen. Wegen des Coronavirus muss diese aber ausfallen. „Aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Nach der Krise geht es weiter“, sagt der Geschäftsführer.