Hektische Drehtage im Forsthaus Edelburg

Alle bereit, Klappe, erster Take – die Stimmung ist angespannt in einem Forsthaus in der Nähe der Edelburg. Regisseur Micon Gerthold blickt gebannt auf einen Monitor, der den Fokus der Aufnahme durch graue und orangefarbene Punkte kennzeichnet. Nichts darf schief gehen, kein Geräusch darf stören. Dann ist die Szene im Kasten und Micon Gerthold kann aufatmen. Für seine Diplomarbeit hat der 32-Jährige an verschiedenen Orten in Hemer einen Film gedreht. Dabei geht es um das Thema Demenz.

Vor der Kamera sitzt Schauspieler Gerhard Fehn an einem Tisch und hält einen Monolog. Er ist der Hauptdarsteller und spielt einen Familienpatriarch, der die Folgen der Demenz zu spüren bekommt. Seine vorher unter ihm leidende Familie unterdrückt ihn nun. Im Laufe des Filmes soll die Familiengeschichte und die Dynamik innerhalb der Familie beleuchtet werden.

Der Fokus liegt dabei auf dem Hauptdarsteller, der Figur von Gerhard Fehn. Eine Rolle, die ihm viel abverlangt, wie es Regisseur Micon Gerthold beschreibt. „In der ersten Hälfte des Films ist er im Fokus, und die anderen Figuren erscheinen nur als Schatten“, sagt er. Später treten auch die anderen Familienmitglieder in den Szenen auf. In einer besonders aufwendigen Szene sitzen acht Schauspieler an einem Tisch und drumherum eine elfköpfige Film-Crew aus Kameraleuten und Tontechnikern. Vor allem unter Corona-Bedingungen, in denen der Abstand gewahrt werden musste, war dies keine leichte Aufgabe.

Film soll 70 bis 90 Minuten lang sein

Regisseur Micon Gerthold (re.)wirft noch einen letzten Blick auf das Drehbuch Dann kann es losgehen. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Die Szenen des Films spielen vor allem in dem Forsthaus Edelburg und im nahe gelegenen Wald. Aber auch im Edeka-Markt war Micon Gerthold mit seiner Kamera. „Ich habe das angefragt und durfte dort ohne Kosten drehen. Die waren sehr zuvorkommend“, sagt der Filmregie-Student, der mit dem Film auch seine Abschlussarbeit ablegt. Auch im Hagener Hobby Foto Fotostudio hat er drehen dürfen. Die Essener Innenstadt hat er ebenfalls für Aufnahmen genutzt.

Auf Hemer als zentralen Drehort ist der in Hagen wohnende Micon Gerthold gestoßen, als er im Internet nach Ferienwohnungen für genau diesen Zweck gesucht hat. Das Forsthaus in der Nähe der Edelburg passte in die Richtung, in die er stilistisch gehen wollte. Eigentlich sollten die Dreharbeiten schon im April starten, aber da kam Corona dazwischen. Der Film ist gleichzeitig seine Diplomarbeit für seinen Studiengang an der privaten Ruhr-Akademie in Schwerte.

Die Dreharbeiten sind in einer dreiwöchigen Arbeitsphase fertig gestellt worden. Nun beschäftigt sich der Regisseur mit dem Schnitt und der Nachbearbeitung. Aus den Aufnahmen soll ein 70 bis 90 Minuten langer Film werden. Frühestens im April, nach seiner Präsentation, soll der Langfilm auch im Unnaer Kinorama zu sehen sein. Mit dem Zeitplan ist der Regisseur zufrieden. „Beim Dreh hat alles gepasst, wir haben nicht überzogen und waren eher früher dran. Das läuft selten so gut“, sagt der 32-Jährige, der auch schon an anderen Filmproduktionen mitgearbeitet hat.

Berührungspunkte zum Thema Demenz

Für Micon Gerthold ist das Projekt für seine Diplomarbeit nicht zuletzt ein finanzieller Aufwand, denn er bezahlt alles aus eigener Tasche. Auf rund 10.000 Euro schätzt er die Kosten, die er für die Miete der Drehstätte, der Technik sowie die Verpflegung und Anfahrtskosten der Schauspieler und andere Kostenpunkte bezahlen muss. Die Schauspieler verzichten auf ihre Gage, was auch mit dem Thema des Films zusammenhängt.

Micon Gerthold hat ebenfalls ein privates Interesse an dem Thema Demenz. Er hat mitbekommen, welchen Verlauf die Krankheit bei einem Familienmitglied genommen hat. Zudem hat er in seiner Recherche mit Betroffenen gesprochen.

„Ich habe mitbekommen, was Demenz anrichten kann“, erklärt er. Der Arbeitstitel des Films lautet „Lethe“, benannt nach dem Fluss in der Unterwelt, der in der griechischen Mythologie den Toten die Erinnerung nimmt.