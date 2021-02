Helau und Alaaf in Hemeraner Kinderzimmern

Hemer. Paula Lenninghaus und ihr Team von „Ballett meets Pop“ veranstalteten am Sonntag eine Corona-Karnevals-Aktion.

Gerade die jungen Jecken wollen sich durch die Corona-Pandemie den Spaß am Verkleiden in der närrischen Jahreszeit nicht nehmen lassen. Aber leider können die bunten Kostüme wie beispielsweise Mickey Mouse und Co dieses Jahr nicht öffentlich präsentiert werden. Durch den Lockdown fallen auch in Kindergärten und Schulen die fröhlichen und ausgelassenen Karnevalsfeiern aus oder finden nur auf virtuellem Wege statt. Umso mehr freute es die kleinen Narren, dass Paula Lenninghaus und ihr Team der Ballettschule „Ballett meets Pop“ am vergangenen Sonntag eine besondere Corona-Karnevals-Aktion starteten, um die Kinder bei Laune zu halten.

Für den Karnevalsspaß inden eigenen vier Wänden

Ganz coronakonform war an der Ballettschule an der Rückertstraße eine Abholstation aufgebaut worden. Dort hatten alle 330 Schüler – und somit nicht nur die Kinder und Jugendlichen – mit viel Abstand die Gelegenheit, sich eine bunte Geschenktüte abzuholen. In der Tüte befand sich ein „Karneval-Zubehörset“ für zu Hause: ein Spiel, Schminke und Süßigkeiten. Wenn schließlich schon nicht ausgelassen zusammen gefeiert werden kann, dann doch wenigstens daheim ein bisschen.

Das freute die Kinder sehr, die gerne ihre Überraschungstüten in Empfang nahmen. Natürlich hatte sich Paula Lenninghaus selbst auch verkleidet und den Treppenaufgang zur Ballettschule unter anderem mit vielen bunten Luftballons geschmückt. Eine Prima-Ballerina tanzte, und aus den Lautsprechern erklang Karnevalsmusik zum Mitsingen.

Und weil auch gleichzeitig am Sonntag der Valentinstag war, gab es noch eine weitere Überraschung. Jeder durfte einen roten Herzluftballon gefüllt mit Helium und einem Kärtchen mit der Aufschrift „Schön, dass es dich gibt“ mit nach Hause nehmen.

Die Hoffnung aufein baldiges Wiedersehen

Momentan läuft der Unterricht in der Ballettschule „Ballett meets Pop“ ausschließlich online. Paula Lenninghaus freut es, dass 90 Prozent ihrer Schülerinnen und Schüler das Online-Angebot nutzen, wenngleich der Unterricht vor Ort natürlich allein von der Atmosphäre her etwas ganz anderes ist. Alle in der Ballettschule hoffen, dass es bald normal weitergehen kann.

Die Ballettschul-Aufführung „Cinderella“, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie und den ausgewiesenen Verordnungen ausfallen musste, soll dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden. „Entweder wird es am 19. und 20. Juni einen Live-Stream oder eine Aufzeichnung aus dem Iserlohner Parktheater geben“, sagt Paula Lenninghaus.