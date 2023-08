„Helfende Hände“: Diese Ehrenamtler engagieren sich in Hemer

In einer Serie stellt der IKZ Ehrenamtler in Hemer vor.

Hemer. Viele Hemeraner engagieren sich ehrenamtlich. In einer Sommer-Serie stellt der IKZ die Gesichter hinter den Vereinen und Organisationen vor.

Ehrenamt ist in Hemer überall – im Sport, in Kultur und Bildung, im sozialen Bereich und in Umweltprojekten, in der Nachbarschaftshilfe ebenso wie in der Kommunalpolitik, in Bürgervereinen und bei der Feuerwehr. Hunderte unterstützen in Hemer Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und bereichern das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft.

Was motiviert die Freiwilligen? Warum macht Ehrenamt Freude? Wo gibt es Probleme? In einer Serie stellt der IKZ einige „helfende Hände“ vor, die sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen.

