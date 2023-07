Helferin entpuppt sich in Hemer als dreiste Diebin

Hemer. Eine vermeintlich freundliche Helferin entpuppte sich in Hemer als dreiste Diebin. Das ist passiert.

Ein Senior wurde am Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr in seiner Wohnung Am Ballo in Hemer durch eine unbekannte Spendensammlerin bestohlen.

Die Frau half dem Mann zunächst mit seinem Rollator, als dieser sein Haus betreten wollte. Anschließend hielt sie ihm ein Klemmbrett mit einer angeblichen Spendenorganisation unter die Nase, berichtet die Polizei. Als der Senior in seiner Wohnung nach Kleingeld suchte, griff sich die Unbekannte unbemerkt das Portemonnaie des Rentners und entfernte sich unerkannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Frau wird als 20 bis 30 Jahre alt und mit schwarzen langen Haaren beschrieben. Sie trug eine blaue Jeans, helle Sneaker und einen schwarzen Pulli mit buntem Muster. Hinweise zur Identität der Frau nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

