Hemer: 18-Jähriger stellt sich nach Unfallflucht der Polizei

Hemer. Nach einem misslungenen Überholmanöver kam es in Hemer zu einem Unfall. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst. Das ist passiert.

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und Unfallflucht kam es am Freitagabend um 19.40 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 40-jährige Mendenerin war dort mit ihrem Audi A6 unterwegs, als sie von links von einem silbergrauen Kleinwagen überholt wurde, so berichteten es Zeugen im Anschluss.

+++ Auch interessant: Sie sind nicht nur die „bösen Knöllchenschreiber“ +++

Der Wagen soll bei seinem Überholmanöver auf die Gegenspur gefahren sein, als Gegenverkehr kam, habe der Fahrer laut Zeugenaussagen sein Auto auf seine Spur zurückgezogen. Laut Polizei hat der Fahrer dabei das Heck des Audis erwischt, der sich drehte. Zeugen berichteten von zwei jungen, männlichen Personen, die sich vom Unfallort entfernten, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Mendenerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer stellt sich

Am Samstagmittag begab sich der Fahrer des Kleinwagens auf die Polizeiwache in Menden und gab an, dass er am Unfall beteiligt war. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mendener. Bei der Überprüfung seines Autos, bei dem es sich um einen grauen Lada handelt, wurden deutliche Unfallspuren festgestellt. Die Polizei stellte den Führerschein des 18-Jährigen sicher und ermittelt nun gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer