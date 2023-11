Hemer: 19-Jährige sucht mit Messer Physiotherapeutin auf

Hemer/Hagen Eine junge Frau verliebte sich in ihre Physiotherapeutin in Hemer und stalkte sie nach einer Abweisung. Die Lage eskalierte daraufhin mehrfach.

Rücksichtsloses „Stalking“ einer Physiotherapeutin in Neuenrade und Altena, ein Messerwurf in der Hans-Prinzhorn-Klinik (HPK) in Hemer, die sexuelle Belästigung einer Wachtmeisterin in der Justizvollzugsanstalt Iserlohn - es ist eine längere Liste von Straftaten, die einer 19-jährigen Angeklagten aus Neuenrade vorgeworfen wird. Ihr Strafverfahren im Landgericht Hagen könnte auch mit der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik enden. Die Anklageschrift geht davon aus, dass sie aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht voll schuldfähig war.

Offenbar war die 19-Jährige im November 2022 extrem liebeskrank. Damals gestand sie ihrer Physiotherapeutin in einer Praxis in Neuenrade nach mehreren Sitzungen ihre Liebe. Die Kommunikation mit der jungen Patientin sei schwierig gewesen, weil diese „nicht altersgerecht entwickelt“ gewesen sei, erinnerte sich das Opfer der Nachstellungen im Landgericht. „Das war kein normales Liebesbekenntnis, wie es ein Erwachsener abgeben würde”, erinnerte sich die 38-jährige Zeugin. Sie brach die Behandlung ab. „Das hat mir nicht gepasst“, erklärte die Angeklagte im Rahmen ihres umfassenden und detaillierten Geständnisses.

19-Jährige gesteht Stalking vor dem Landgericht Hagen

Die Zurückweisung setzte eine ganze Kette von Reaktionen der 19-Jährigen in Gang: Am 12. November kam sie zur Physiotherapiepraxis und schmierte den Namen der von ihr Begehrten an die Hauswand. Eine Woche später randalierte sie völlig betrunken im Eingangsbereich der Praxis, nachdem ihr der Zutritt verwehrt worden war. Die Zeugin erinnerte sich an einen „Kampf ums Überleben“. Sie beschrieb die mit einem Messer und einer Wodkaflasche bewaffnete Angeklagte als „wütend und vollkommen ausgerastet“. Zehn Minuten habe die Rangelei an der Tür gedauert, bis die Polizei eintraf. Die 19-Jährige habe dabei auch gedroht, „sie würde sich umbringen, wenn ich nicht rauskomme“.

Nachdem die Angeklagte die Wohnadresse der Zeugin in Altena herausbekommen hatte, setzte sie ihre Attacken auch dort fort: Unter dem erfundenen Vorwand, dass es bei der Zeugin einen Rohrbruch gegeben habe, schickte ihr die 19-Jährige einen Klempner. Erfunden war auch der angebliche Brand einer Bettdecke, der zum Einsatz der Feuerwehr in Altena führte. Auch in Neuenrade rückte die Feuerwehr aus, weil die Angeklagte behauptete, dass in der Küche der Physiotherapiepraxis ein Brand ausgebrochen sei. Angebliche Kreislaufprobleme der Zeugin und eine erfundene „Bewusstlosigkeit“ ließen die medizinischen Rettungskräfte zu deren Wohnadresse ausrücken. Eines Abends erschien die Angeklagte selber mit einer Pistolenattrappe und einem Messer an der Wohnadresse der Zeugin. Wie auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten, äußerte sie die Absicht, ihre Physiotherapeutin umzubringen. In Textnachrichten, Anrufen und einem Brief überzog sie sie mit teilweise obszönen und gewaltsamen sexuellen Phantasien.

Schließlich wurde die Stalkerin vorübergehend in der Hans-Prinzhorn-Klinik untergebracht. Von dort aus schickte sie telefonisch mehrere Taxifahrer zur Wohnadresse in Altena, um die Zeugin dort abzuholen. Die Angeklagte gab zu, dass sie nicht ernsthaft glauben konnte, dass die 38-Jährige auf diesem Weg nach Hemer kommen würde. In der HPK soll die 19-Jährige ein Brotmesser in Richtung einer Mitarbeiterin geworfen haben. Nach dem Umzug in die JVA Iserlohn belästigte sie auch dort eine Mitarbeiterin sexuell.

